أعلنت مؤسسة البترول الكويتية الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان والبيوتان) لشهر ديسمبر الجاري.



وقالت المؤسسة إن الطن المتري الواحد من غاز البروبان سيباع بـ 610 دولارات خلال ديسمبر الجاري، في حين سيباع الطن المتري الواحد من غاز البيوتان بـ 620 دولارا.



ويستخدم غازا البترول المسال البروبان والبيوتان في صناعة البتروكيماويات، إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.



وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.