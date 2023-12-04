قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول أداء البورصات الخليجية خلال نوفمبر الماضي، إن مؤشر أسواق الأوراق المالية الخليجية نجح في تسجيل أول مكاسب له منذ أربعة أشهر بعد أن سجلت المؤشرات العامة لكل البورصات الخليجية نموا خلال الشهر.



وقد بلغت السيولة المتدفقة إلى بورصات الخليج خلال نوفمبر الماضي نحو 45.49 مليار دولار، فيما بلغت القيمة الرأسمالية لهذه الأسواق مجتمعة نحو 4.3 تريليونات دولار، وكانت بورصة قطر هي الأفضل أداء على مستوى البورصات الخليجية بتسجيلها نموا بلغت نسبته 5.4%، تبعها كل من السعودية ودبي بمكاسب بلغت نسبتها 4.6% و3%، على التوالي.



وارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 5.2% في شهر نوفمبر 2023 بدعم رئيسي من معنويات التفاؤل التي عمت الأسواق العالمية على خلفية توقعات أن تكون أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها بالفعل وإمكانية قيام البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الأرجح خلال النصف الثاني من العام.



وأدت تلك المكاسب الشهرية إلى خفض معدل تراجع أداء البورصات الخليجية منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه إلى 2.4%، حيث لاتزال أربعة من أصل سبعة مؤشرات خليجية في المنطقة الحمراء، في حين سجلت دبي، تليها السعودية، مكاسب ملحوظة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه بنسبة 19.7% و6.7%، على التوالي.



بورصة الكويت



وفي الكويت، تمكنت البورصة من العودة مجددا لتسجيل مكاسب، إذ نجحت كل المؤشرات الأربعة الرئيسية في تسجيل نمو خلال نوفمبر 2023، وانعكست تلك المكاسب بصورة أوضح على أداء الأسهم الكبرى، إذ تفوق مؤشر السوق الأول على المؤشرات الأخرى على مستوى البورصة بتسجيله نموا بنسبة 2.1% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 7.291.7 نقطة.



وشهد مؤشر السوق الرئيسي 50 نموا شهريا بمعدل أقل قليلا بنسبة 1.6%، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.1%. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.9% على أساس شهري لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 6.653.84 نقطة.



وفيما يتعلق بالأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، اكتسى كل المؤشرات القطاعية لبورصة الكويت باللون الأحمر في ظل انخفاض مؤشر السوق الأول بنسبة 10.2%، يليه تسجيل مؤشر السوق العام لخسائر بنسبة 8.8%، كما انخفض كل من مؤشر الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 6.3% و2.6%، على التوالي.



السوق السعودي



بعد التراجع الذي شهدته السوق المالية السعودية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، سجل المؤشر العام للبورصة السعودية ثاني أفضل أداء شهريا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2023. ونجح المؤشر في اختراق الحاجز النفسي المهم البالغ 11 ألف نقطة لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 11.177.5 نقطة، محققا مكاسب شهرية بنسبة 4.6%. وكان أداء المؤشر مدعوما بعدد من العوامل المختلفة التي شملت ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في البورصة السعودية في الربع الثالث من العام 2023، في حين ساهم ارتفاع أسواق الأسهم العالمية في توفير دعم إضافي. وأدى الأداء الشهري إلى دفع مكاسب المؤشر العام منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه داخل المنطقة الإيجابية، ليسجل بذلك نموا بنسبة 6.7% ويحتل المركز الثاني كأعلى المعدلات المسجلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



الإمارات



بعد شهرين متتاليين من تسجيل سوق أبوظبي للأوراق المالية لخسائر متواصلة، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي بنسبة 2.3% في نوفمبر 2023، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 9.559.27 نقطة. وساهمت تلك المكاسب في تقليص الخسائر للمؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل بذلك إلى -6.4% بنهاية الشهر. وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجلت 8 من أصل 10مؤشرات قطاعية مكاسب خلال الشهر.



وفي دبي، سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ثالث أكبر مكسب شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2023. وشهد المؤشر ارتفاعا بنسبة 3.0% خلال الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 3.992.36 نقطة، بعد أن تعافى من أول تراجع (-6.9%) يسجله منذ ستة أشهر في أكتوبر 2023. وكان أداء المؤشرات القطاعية متوازنا بين قطاعات رابحة وأخرى متراجعة خلال الشهر، إذ سجلت أربعة من مؤشرات القطاعات الثمانية مكاسب شهرية خلال الشهر، فيما تراجع أداء مؤشرات القطاعات الأربعة المتبقية.



قطر



بعد أن شهدت بورصة قطر أعلى معدل تراجع لها في تسعة أشهر خلال شهر أكتوبر 2023، سجلت البورصة أعلى معدل نمو شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2023. وكسر مؤشر بورصة قطر 20 الحاجز النفسي المهم البالغ 10 آلاف نقطة وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند 10.041.7 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 5.4%. وارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 4.9% خلال الشهر، مما يشير إلى توزيع اهتمام المستثمرين على مختلف قطاعات السوق.



البحرين



سجل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.5% في نوفمبر 2023، وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند 1.939.77 نقطة، ليسجل بذلك أول نمو له بعد ثلاثة أشهر من التراجع المتواصل. ونتيجة لذلك، حقق المؤشر مكاسب أعلى قليلا على صعيد الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه بنسبة 2.3%. وعلى صعيد الأداء القطاعي، رجحت كفة القطاعات الرابحة، بعد أن سجلت ستة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية نموا في نوفمبر 2023.



عمان



ارتفع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 2.5% بنهاية نوفمبر 2023 وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند 4.658.15 نقطة، ليسجل بذلك أول مكاسب شهرية بعد تراجعه على مدار شهرين متتاليين. وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجلت مؤشرات القطاعات الثلاثة في البورصة نموا واسع النطاق في نوفمبر 2023.