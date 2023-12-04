تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من صاحب الجلالة سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.



وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لجلالته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، ومثمنا لجلالته هذه البادرة الطيبة، متمنيا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية ولشعب سلطنة عمان كل رفعة وازدهار.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا من أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، متمنيا لصاحب السمو دوام الصحة وموفور العافية.



وقد أعرب سمو ولي العهد، حفظه الله، عن بالغ شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، ومثمنا هذه البادرة الطيبة، ومتمنيا سموه للملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة موفور الصحة ودوام العافية ولشعب مملكة البحرين الشقيق كل رفعة وازدهار.



هذا، وصرح أمس وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، بأن الحالة الصحية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، لاتزال بفضل من الله عزّ وجلّ ومنته مستقرة، مبتهلين إلى المولى تعالى أن ينعم على صاحب السمو الأمير بالصحة والعافية، وأن يمن على سموه بالشفاء العاجل.