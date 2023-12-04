1010 دنانير للأعزب و1126 للمتزوج ولا يعول و1196 لمن يعول ولداً و1265 لمن يعول ولدين و1335 لمن يعول ثلاثة و1405 لمن يعول أربعة و1475 لمن يعول خمسة و1545 لمن يعول ستة



صدر المرسوم بتعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، والذي ينص على أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول 7 أولاد أو أكثر هو 1615 دينارا على أساس مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أيا كانت سنة تقريرها ومسماها والجهة المتحملة لها.



وتضمن التعديل في المرسوم ان يحدد بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة «التأمينات»، الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة بأن يكون 1010 دنانير لفئة امرأة ـ أعزب، و1126 دينارا للمتزوج ولا يعول، و1196 لمن يعول ولدا واحدا، و1265 دينارا لمن يعول ولدين، و1335 دينارا لمن يعول ثلاثة أولاد، و1405 دنانير لمن يعول أربعة أولاد، و1475 دينارا لمن يعول خمسة أولاد، و1545 دينارا لمن يعول ستة أولاد.



كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعانة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله، ويجوز أن يصدر القرار من الوزير في حال غياب مجلس الإدارة على أن يعرض في أول اجتماع.



وأجاز المرسوم أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.



ونص المرسوم على أنه في جميع الأحوال لا يجوز ان يقل ما يستحق وفقا للأحكام المعدلة بالمادة السابعة عما هو مستحق قبل تاريخ العمل بها، وتتحمل صناديق المؤسسة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون.