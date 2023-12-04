بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أصدر عدة قرارات بإجراء تدوير على مستوى الوكلاء في وزارة الشؤون، حيث تم تكليف عبدالعزيز المطيري وكيلا مساعدا لقطاع الرعاية الاجتماعية الى جانب عمله وكيلا للوزارة بالتكليف، ونقل الوكيل المساعد لقطاع التنمية سالم الرشيدي إلى قطاع التخطيط والتطوير الإداري. وقال المطيري إن القرارات شملت تعيين د.خالد العجمي وكيلا مساعدا لقطاع التنمية الاجتماعية، مع إبقاء تكليف هبة الشمري وكيلا مساعدا للقطاع القانوني، ود.بدر العدواني وكيلا مساعدا للشؤون المالية والادارية. كما صدر قرار بتكليف مدير إدارة الرقابة والتفتيش أحمد الفريج وكيلا مساعدا للقطاع التعاوني.