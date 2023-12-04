حقق المتسابق راشد الدواس المركز الثاني في بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية فئة المحترفين التي اختتمت منافساتها أول من امس.



وقال الدواس عقب ختام البطولة إن تحقيق المركز الثاني يعد إنجازا شخصيا له ولسجل الرياضة الكويتية التي تضم أفضل اللاعبين في هذا النوع من الرياضة.



وأعرب عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز ورفع اسم الكويت في هذا المحفل الخليجي، مشيدا بتنظيم البطولة التي أشرف عليها نادي الشارقة للرياضات البحرية.



وأفاد الدواس بأن المشاركة هي بمنزلة الاستعداد للمشاركة في بطولة تايلند العالمية التي تعتبر إحدى المراحل النهائية من بطولة الأبطال المكونة من اربع جولات، وتنطلق 13 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 17 منه في مدينة باتايا.