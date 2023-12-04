القاهرة - محمد سامي



رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري تحميل لاعبيه نتيجة اللقاء المخيب للآمال أمام فريق يانج افريكانز التنزاني في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي، وذلك بعد إضاعتهم العديد من الفرص السهلة والانفرادات الصريحة أمام المرمى التنزاني. وقال كولر في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1: قدمنا مباراة جيدة وكنا قريبين من تحقيق الفوز لولا سوء التوفيق وإهدار الفرص، لكن الأخطاء تعد جزءا من كرة القدم، وكان علينا أن نتحلى بالهدوء في الدقائق الأخيرة للحفاظ على الفوز، لكن النتيجة تبدو مرضية بالنظر إلى أنها تحققت خارج الأرض. وأحرز هدف الأهلي بيرسي تاو في الدقيقة 86 قبل أن يعادل زوزوا النتيجة في الدقيقة (1+90). ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب وخلفه شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بثلاث نقاط ثم يانج أفريكانز برصيد نقطة واحدة.



إلى ذلك، يجري اليوم الجهاز الطبي للأهلي فور العودة إلى القاهرة فحوصات طبية دقيقة للاعبي خط الدفاع محمد عبدالمنعم الذي أصيب على مستوى الكاحل قبل المباراة، وياسر إبراهيم بعد إصابته خلال اللقاء بكدمة قوية في الركبة بعد اصطدامه مع محمد الشناوي.