ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن قطاع المكافحة نفذ تمريناً عملياً صباح اليوم الاثنين في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بمنطقة الأندلس. وأوضحت الإدارة أن مركز إطفاء الصليبخات قام بتنفيذ التمرين الذي تم خلاله إخلاء المستشفى و إنقاذ المصابين، كما تم إخماد حريق وهمي وقع في الدور الأرضي. وأضافت الإدارة أن هذه التدريبات التي تقوم بها قوة الإطفاء العام بشكل دوري تهدف إلى رفع مستوى جاهزية وكفاءة رجال الإطفاء للتعامل السريع مع مثل هذه الحوادث وذلك للحفاظ على الارواح والممتلكات .