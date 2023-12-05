بيروت ـ أحمد عزالدين



تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري على البنك الدولي ان تشمل المساعدة الاجتماعية التي يقدمها البنك للاسر الاكثر فقرا في لبنان القوى الأمنية اللبنانية نظرا للوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان وتأثيره على هذه القوى.



الرئيس بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وبحث معه تعاون لبنان مع البنك الدولي لاسيما مشروع الحماية الاجتماعية وإمكانية شموله القوى الأمنية.



كما استقبل ايضا سفير ارمينيا في لبنان فاهاغن اتابكيان الذي سلمه رسالة من نظيره الارميني الين سيمونيان هنأه فيها باسمه وباسم المجلس النيابي في جمهورية ارمينيا بمناسبة الاستقلال وكانت الزيارة مناسبة لعرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



من جهته، عبر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب عن استغرابه متسائلا، خلال استقباله سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، عما اذا كان قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي على اطلاع على حجم الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق المدنيين الابرياء في غزة وعدد الاطفال الذين قتلهم عمدا الجيش الاسرائيلي، واذا رأوا الصور التي أبكت العالم، طالبا منها نقل وجهة نظره عبر حكومة ايطاليا الى الاتحاد الاوروبي للتحرك من اجل وقف الاجرام المتمادي في غزة، كذلك تناول البحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي وموضوع التمديد لقائد الجيش.



واشار بوصعب الى انه تم التطرق الى الوضع في الجنوب على طول الخط الازرق والكلام المستجد عن القرار 1701، حيث اكد انه من الضرورة ان يقر وقفا لإطلاق النار بشكل نهائي من اجل تسهيل الحديث عن المزيد من الاستقرار على حدودنا الجنوبية وإعطاء الأمل للبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا بمشاريع إنمائية وتنموية تتم مناقشتها مع الادارة الاميركية في اليوم الذي تبدأ به المفاوضات السياسية.