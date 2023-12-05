قالت وزارة الدفاع في أرمينيا إن قوات أذربيجانية قتلت بالرصاص أحد جنودها قرب حدود البلدين امس، لكن باكو قالت إن هذا التقرير «كذب بين».



وإذا صحت هذه الواقعة، ستكون الأولى من نوعها منذ أن استعادت أذربيجان ناغورني قره باغ في سبتمبر في هجوم عسكري خاطف أدى إلى النزوح الجماعي لجميع الأرمن في الإقليم البالغ عددهم 120 ألفا تقريبا.



وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أن القوات الأذربيجانية فتحت النار بعد ظهر امس على موقع عسكري لأرمينيا في ناغورني قره باغ بالقرب من حدودها مع جيب نخجوان الأذربيجاني. وأضافت أن التحقيق جار في الحادث، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وبحسب «رويترز»، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية إن التقرير الصادر من أرمينيا «لا يعكس الحقيقة بل هو كذب محض». وأضاف «ننفي بشكل قاطع المعلومات الاستفزازية الواردة من الجانب الآخر».