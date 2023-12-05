توعدت إيران بالرد على مقتل عنصرين من حرسها الثوري في هجوم إسرائيلي على مواقع ميليشيات موالية لها في محيط العاصمة السورية دمشق.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ردا على سؤال حول قيام إسرائيل بقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في سورية الأسبوع الماضي إن طهران سترد على أي هجمات على مصالحها في سورية.



وذكر كنعاني «لن يمر أي عمل ضد مصالح إيران وقواتنا الاستشارية في سورية دون رد».



وفي السياق، قالت ثلاثة مصادر أمنية عراقية إن ضربة جوية أميركية قرب مدينة كركوك الشمالية أدت إلى مقتل خمسة أعضاء في فصيل مسلح تدعمه إيران بينما كانوا يستعدون لإطلاق مقذوفات متفجرة على قوات أميركية في العراق.



وأكد مسؤول عسكري أميركي تنفيذ «ضربة للدفاع عن النفس ضد تهديد وشيك» استهدفت موقعا يستخدم لإطلاق طائرات مسيرة بالقرب من مدينة كركوك.



واعترف بيان صادر عما تسمى «المقاومة الإسلامية في العراق» وهي مظلة تمثل عدة ميليشيات عراقية مسلحة لها صلات وثيقة بطهران إن خمسة من أعضائها قتلوا وتعهدت بالانتقام من القوات الأميركية.



وكانت الجماعة قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات ضد القوات الأميركية أمس الأول.



وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول عسكري أميركي إن قوات أميركية ودولية تعرضت لهجوم بعدة صواريخ في منطقة إنزال رومالين شمال شرق سورية، لكن لم يقع قتلى أو جرحى أو تلحق أضرار بالبنية التحتية.



وأعلنت جماعات مسلحة عراقية مسؤوليتها عن أكثر من 70 هجوما مماثلا على قوات أميركية منذ 17 أكتوبر على خلفية دعم واشنطن إسرائيل في قصفها على غزة.