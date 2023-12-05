تأهل رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية الزميل محمد ثلاب للتصفيات النهائية في المهرجان الدولي للكاريكاتير بأفريقيا في دورته السادسة «المسابقة الدولية السادسة للكاريكاتير فيكا 2023» في المغرب.



ونال فنان الكاريكاتير الكويتي هذا التأهل من خلال العمل الفني الذي يشارك به في المسابقة التي تقام تحت إشراف جريدة لوكنار ليبيري الأسبوعية الساخرة، والجمعية المغربية للكاريكاتير، وجمعية أطلس للكاريكاتير، وهو رسمة الكاريكاتير عن الذكاء الاصطناعي المنشورة بصفحة الرأي في «الأنباء» بعدد الأربعاء 15 نوفمبر الماضي، وذلك في إنجاز كويتي غير مسبوق وتميز فني عالمي في منافسة عالمية لكبار فناني الكاريكاتير من جميع دول العالم.



وأعرب الفنان محمد ثلاب عن سعادته بهذا التأهل، مشيدا بما يلقاه من تشجيع على المشاركة في كبرى المسابقات العالمية لرفع اسم الكويت وإبراز المشاركة الثقافية والفنية، مشددا على ما يتمتع به أبناء الكويت من قدرات تمكنهم من الظهور بمظهر مشرف في جميع المحافل الدولية.



وأضاف أن المهرجان الدولي للكاريكاتير بأفريقيا يعتبر من أهم التجمعات الفنية للكاريكاتير على مستوى العالم، ويمنح جوائز مهمة، ويحظى برقابة ومتابعة ومشاركة أهم وأبرز رسامي الكاريكاتير بالعالم.