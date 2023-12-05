اختتمت بنجاح كبير أنشطة معرض «أوتليت اكسبو» الذي نظمـــت فعالياته شركة معــرض الكويت الدولي بقاعة 8 خلال الفترة من 23 من نوفمبر الماضي حتى 2 ديسمبر الجاري.



وقالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويــت الدولي باسمة الدهيم إن معرض «أوتليت اكسبو» شهد إقبالا جماهيريا وتفاعلا إيجابيا مميزا من قبل الزوار والعارضين باعتباره معرضا متخصصا لبيع وترويج العروض الحصرية الخاصة بالبضائع ذات الأسماء الشهيرة من الماركات والبراندات العالمية المخزنة في مخازن الشركات، حيث شملت مجموعة واسعة من البضائع التي تلبي احتياجات مريديها من مختلف الشرائح والأعمار لكلا الجنسين متضمنة الملابس والدراعات والحقائب النسائية والساعـــــات والنظـــارات والأحذيـــة والحقائب والعطور والبخور والطيب وأدوات التجميل وغيرها من الإكسسورات والمنتجات وجميعها للعملاء الكرام بعروض وأسعار خاصة مناسبة ضمن خصومات قوية على جميع الماركات المفضلة.



وأشارت الدهيم إلى أن عدد المشاركين في هذا المعرض المتخصص بلغ أكثر من 120 شركة ويمثل هذا الرقم ضعف عدد المشاركين بالمعارض السابقة، حيث احتضنت رعايته شركات سيرز، اف ان، لاندمارك (ماكس وسبلاش ولايف ستايل وبيبي شوب).



وثمنت الدور الكبير للشركات المشاركة والراعية بشكل خاص في تبني تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة، مؤكدة استعداد شركة معرض الكويت الدولي التام للاضطلاع بمسؤولياتها ومتابعة القيام بدورها على أكمل وجه لإنجاح معارضها وفي الاستثمار بها دعما لهذا الصرح الوطني المتميز.



وذكرت أن إقامة مثل هذه المعارض المتخصصة والمتميزة على أرض المعارض الدولية بمشرف تمثل فرصة للتعرف على السلع المختلفة والاطلاع على الموديلات المميزة، موضحة أن هذه المعارض تحفل بأنشطة مهمة عديدة وتستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء مختلف الأذواق.



ودعت الدهيم الجمهور إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.kif.net لمتابعة المزيد من المعلومات عن برامج وأنشطة معارضنا المقبلة والتعرف على المزيد من فعاليات الشركة الأخـرى.