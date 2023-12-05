نظم الصندوق الكويتي للتنمية أمس ثلاث جلسات نقاشية حول مواجهة تغير المناخ وسبل الحد من تأثيراته والمحافظة على البيئة في جناح الكويت المشارك في المؤتمر الـ 28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المنعقد حاليا في مدينة اكسبو دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.



وعقدت الجلسات النقاشية في جناح الكويت بالمنطقة الزرقاء من مدينة إكسبو دبي، وذلك بحضور مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر، ومشاركة عدد من الخبراء المختصين والنشطاء والمسؤولين في مجالات البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة. أدار الجلسات النقاشية الثلاث خالد الخالد مراقب إدارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية في الصندوق الكويتي.



وخلال سلسلة المناقشات، سلط المشاركون الضوء على جهود الصندوق الكويتي ومساهماته في الحفاظ على البيئة وحمايتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المشاريع المتعددة التي شارك في تمويلها في العديد من الدول النامية.



وشارك في الجلسة النقاشية الأولى، التي عقدت بعنوان «الطاقة والغذاء والمياه: الحلول المستدامة في العلاقة بين التنمية الإنسانية والسلام»، كل من م.توفيق الشربجي وزير المياه والبيئة في جمهورية اليمن الشقيقة، وعبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسارين كراجرجيان مديرة برنامج مبادرة الإصلاح العربي، وخالد الشربتلي الرئيس التنفيذي في مجموعة تكنولوجيات الصحراء.



وفي الجلسة النقاشية الثانية، التي عقدت بعنوان «التخفيف من حدة العواصف الرملية والترابية: بين النظرية والتنفيذ»، تحدث كل من د.عبدالله العنزي مدير برنامج دعم متخذ القرار لإدارة الأزمات البيئية في معهد الكويت للأبحاث العلمية، ود.أميرة الحسن رئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الخليج والكويت، ود.راوية محمود مدير عام دائرة الغابات والتصحر في وزارة الزراعة العراقية، وأحمد البعاج رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في مدينة البصرة بالجمهورية العراقية الشقيقة، وريتشارد جونز الباحث في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني.



كما عقدت الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان «العمل المناخي من أجل بناء الأدلة وانتقال الطاقة ودعم مرونة النظم الصحية»، بمشاركة كل من د.منى الخباز رئيس قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة في الكويت، ود.أسعد حفيظ ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت، ود.مازن الملكاوي المستشار في مكتب إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، ود.أجوتشوكوو تشيكوزيم ايكبيزو المستشار في مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت، وسالفاتور فينشي المستشار في الطاقة المستدامة بمنظمة الصحة العالمية.