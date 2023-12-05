ندى أبو نصر



برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة مبرة البغلي للابن البار إبراهيم البغلي، أقيم في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية أول من أمس حفل افتتاح معرض «الفن المعاصر» للفنانة التشكيلية إلهام بن حجي بحضور شخصيات بارزة وجمع من الفنانين والمهتمين بالفن.



وعلى هامش الحفل، أكد رئيس مجلس إدارة مبرة البغلي للابن البار، إبراهيم البغلي استمرار المبرة في تعزيز برامج الشراكة المجتمعية، والعمل على تنظيم العديد من الفعاليات التي تندرج تحت مشروع جائزة البغلي للابن البار والتي تشمل العديد من الأنشطة كالشعر والقصص القصيرة والفنون التشكيلية وغيرها من المسابقات الأخرى.



وقال البغلي: تهدف المبرة إلى تشجيع الأبناء على بر والديهم، وأقاربهم وأولياء أمرهم، وكبار السن بصورة عامة، من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات الهادفة، التي تقيمها في صورة مسابقات متنوعة، تقدم من خلالها الجوائز البسيطة المحفزة، كما تسعى إلى نشر الوعي بين الأسر الكويتية.



وبين أن الفنانة التشكيلية إلهام بن حجي مبدعة وحائزة المركز الاول في مسابقة البغلي للفنون التشكيلية، معربا عن سعادته بحضور افتتاح معرضها الاول الذي يضم العديد من اللوحات المتميزة التي استخدمت فيها الألوان بدرجاتها المتنوعة بألوان جريئة تعكس أسلوبا متميزا يبرز روحها المبدعة المميزة في عالم الفن.



من جانبها، قالت الفنانة التشكيلية إلهام بن حجي ان معرضها الاول يضم 45 لوحة، وأهدف من خلاله إلى تقديم فن تشكيلي عصري حديث بأفكار جديدة وإخراج التكوينات من اللون نفسه واعتمدت الألوان الباردة كدرجات الأزرق والأخضر بأسلوب حديث وأدخلت العديد من الأفكار كالتراث والبيئة البرية واعتمدت الأسلوب التجريدي دون الدخول في التفاصيل.



وذكرت بن حجي أن الفن ليس له حدود، وهو بالنسبة لها انفتاح على العالم، ويجب على الفنان أن يستفيد من كل التجارب، ويعكس أسلوبه الخاص وروحه من خلال لوحاته.