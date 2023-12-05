«بيتك» يلتزم برفاهية موظفيه ومنحهم أعلى الرواتب والمزايا والتعويضات مقارنة بالبنوك المحلية

تذليل العقبات وإتاحة الفرص أمام تطوير الموظفين ومنحهم بيئة حاضنة ومشجعة للإبداع والابتكار

الاستثمار بالنمو المهني نابع من الإيمان بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهرية لنجاح المؤسسة

100 % نسبة الكويتيين من التعيينات خلال عام 2023.. والبنك يواصل استقطاب وتمكين المواهب



قال رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) زياد العمر إن «الموارد البشرية» حققت نتائج غير مسبوقة هذا العام على صعيد القطاع المصرفي محليا وعالميا حيث تم تطبيق المبادرات والأهداف الاستراتيجية بنجاح، وسجلت إنجازات شاملة ومتوازنة وداعمة لأعمال «بيتك»، ومحفزة للأداء العام، ومعززة للنمو المستدام على المستويات كافة.



وأضاف أن هذه النجاحات تكللت بالفوز بجائزتين ذهبيتين وجائزة برونزية من مجموعة براندون هول العالمية، ليكون البنك الوحيد في الشرق الأوسط الحاصل على 3 جوائز في عام 2023 والبنك الرائد في ممارسات الموارد البشرية على الصعيدين المحلي والإقليمي.



جوائز عالمية



وأوضح العمر أن جهود «بيتك» تكللت بحصد 3 جوائز عالمية في الموارد البشرية لعام 2023 من مجموعة براندون هول (Brandon Hall) المرموقة والمتخصصة في تقييم أداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم من خلال دراسات وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصين.



وأشار إلى أن الجوائز هي: الميدالية الذهبية لفئة «الأفضل في برنامج تقدير الموظفين»، والميدالية الذهبية لفئة «برنامج إدارة المواهب الأكثر ابتكارا»، بينما حصد الميدالية البرونزية لفئة «الأفضل في تعزيز الارتباط الوظيفي».



رفاهية الموظفين



وأكد العمر حرص «بيتك» والتزامه برفاهية وتطوير موظفيه، مبينا أن الرواتب والمزايا والتعويضات التي يحصل عليها موظفو «بيتك» هي الأعلى مقارنة بالبنوك المحلية، وذلك حسب دراسة معدة من أحد المستشارين العالميين المختصين في قياس المعايير الخاصة بالمزايا والتعويضات.



وتتجسد الخطوة الفعالة للبنك أيضا في تعزيز فوائد التأمين الصحي لموظفيه وعائلاتهم في خطة 2023-2024، ضمانا لتوفير تغطية شاملة، مؤكدا أهمية تذليل جميع العقبات وإتاحة جميع الفرص أمام تطوير الموظفين ومنحهم بيئة صحية حاضنة ومشجعة على الإبداع والابتكار ومحفزة لتعزيز الأداء ودعم المهارات ومواصلة جعل «بيتك» الخيار الأمثل والجهة المصرفية المفضلة للموظفين والباحثين عن عمل.



100 % نسبة الكويتيين من التعيينات



وأشار العمر إلى أن «بيتك» عزز سياسات التدريب والتطوير واستراتيجية الرقمنة، بالإضافة الى مواصلة استقطاب المواهب والكفاءات الوطنية، وتعزيز تمكين المرأة، وتجسد ذلك بنتائج التوظيف القياسية، حيث بلغت نسبة الكويتيين نحو 100% من إجمالي تعيينات 2023 التي بلغ عددها نحو 400 موظف وموظفة، فيما بلغت نسبة تمثيل المرأة نحو 22%.



وتابع قائلا: «في إطار سعيه لتعزيز التنوع والشمول بين قواه العاملة، تمكن بيتك من توفير فرص متنوعة للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وضمهم بنجاح إلى موظفي بيتك، ونفخر بأن لدى بيتك أكبر عدد من الموظفين الكويتيين على مستوى البنوك الكويتية ومؤسسات القطاع الخاص كافة».



برنامج «تطوير قادة بيتك»



وقال العمر إن «بيتك» أطلق برنامج «تطوير قادة بيتك» الذي يتضمن برنامجي بناء التميز القيادي والقيادة المؤسسية، بهدف رفع مستوى كفاءة وأداء المدراء والمديرين التنفيذيين في مجموعة بيتك، مما يعزز التزام البنك بالتميز والابتكار.



وقد احتفى «بيتك» بتخريج دفعة من برنامج تطوير قادة «بيتك» لسنة 2023 والذي تم تنظيمه في الكويت وفي العاصمة الإسبانية مدريد بالتعاون مع (Headspring)، شركة التطوير المهني بالشراكة بين كلية (IE) لإدارة الأعمال ومؤسسة «فايننشال تايمز» الإعلامية، وبمشاركة 50 من قادة مجموعة «بيتك» وبنوكه وشركاته التابعة.



برنامج هارفارد للأعمال



واحتفى «بيتك» بتخريج عدد من قيادييه التنفيذيين بعد أن اجتازوا بنجاح برنامج كلية هارفارد للأعمال، والمصمم لدعم وتطوير القياديين في القطاع المصرفي والمالي، تحت عنوان القيادة الاستراتيجية في عالم متغير ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي.



وعلى صعيد متصل، قال العمر ان «بيتك» نجح بتنظيم برنامج مشروع التميز المختص بتدريب موظفي الخدمات المصرفية الخاصة، والرواد، وتمويل الأفراد لتوحيد معرفتهم ومهاراتهم في المجالات ذات الصلة، كما نجح بتنظيم برنامج تدريبي لـ 184 من مديري الفروع، وإعدادهم للتعامل مع المسؤوليات الأمنية.



أكاديمية «بيتك» الرقمية



وذكر العمر أن «بيتك» يواصل تنمية القدرات الرقمية لرأس ماله البشري وتوفير برامج نوعية متخصصة من خلال أكاديمية «بيتك» الرقمية (KFH Digital Academy) التي تنسجم مع توجه وجهود «بيتك» نحو التحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية من القدرات البشرية المدربة والمؤهلة لخدمة الأهداف الاستراتيجية لـ«بيتك».



وذكر أن «بيتك» شارك في العديد من معارض الفرص الوظيفية في مختلف الكليات والجامعات بهدف استقطاب المواهب والكفاءات الشبابية الوطنية، كما وقع عدة اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الأكاديمية بهدف دعم وتطوير المواهب الوطنية الشابة واستقطاب المواهب وتعزيز مجالات التدريب والتعليم بين الطرفين.



إدارة المواهب



وقال العمر إن «بيتك» يواصل استراتيجية التركيز على استقطاب وتطوير المواهب وإعداد قيادات ومواهب بقدرات استثنائية قادرة على إحداث التغيير الإيجابي ومواكبة نمو وازدهار مجموعة «بيتك»، وذلك عبر برامج تدريب وتطوير متكاملة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية مثل كلية هارفارد للأعمال وINSEAD وIMD، وكلية «IE» لإدارة الأعمال.



ولفت إلى أن فريق تطوير المواهب في «بيتك» حريص على مواصلة جهود تعزيز مسار التطوير وتقييم فعاليته وتحديثه بأحدث الأفكار لتوسيع وإثراء المعرفة والخبرة لدى كافة طاقات «بيتك» البشرية، حيث يفتخر «بيتك» بالاستثمار بمواهب البنك من خلال أضخم ميزانية مخصصة لتطوير وتدريب الموظفين.



برنامج «فرصة»



وأشار العمر إلى أن «بيتك» يواصل تقديم برنامج فرصة لتدريب الخريجين والخريجات الكويتيين المتفوقين والأوائل من الجامعات المحلية والعالمية في التخصصات التكنولوجية والمالية، مبينا أن البرنامج يعتبر بمنزلة بوابة تفتح آفاقا واسعة أمام المتفوقين لبناء مسيرة مهنية حافلة بالمعرفة والتطور واكتساب المهارات التي تواكب أحدث التغيرات والتوجهات في قطاع البنوك.



وأضاف أن برنامج فرصة لاقى نجاحا كبيرا منذ بداية تقديمه في 2009، واكتسب شهرة كبيرة في الكويت وخارجها، وأصبح مسارا تدريبيا يحتذى، فضلا عن كونه فرصة جيدة للمشاركين فيه للحصول على معرفة كبيرة وخبرات متنوعة في واحدة من أبرز المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة عالميا، وفي أكبر بنك كويتي وثاني أكبر مصرف إسلامي في العالم.



الارتباط الوظيفي



وأضاف العمر أن تعزيز الارتباط الوظيفي في «بيتك» من أهم الركائز التي يعتمد عليها، إذ يعتبر «بيتك» من أوائل البنوك المحلية والإقليمية في القيام بعمل الاستبيان الوظيفي السنوي، وذلك منذ عام 2013، ومن خلاله يتم قياس رضا موظفيه بعملية شفافة ومهنية وسرية مع وجود إجراءات وخطط تنفيذية للعمل على تعزيز مكامن القوة التي يوضحها الاستبيان، والعمل على تطبيق التحسينات في بيئة العمل حسب المؤشرات التي يوضحها الاستبيان، منوها بتصاعد مؤشر الارتباط الوظيفي سنويا مقارنة بنتائج الأعوام السابقة ومقارنة بالمؤسسات الإقليمية والمؤسسات ذات الأداء العالي.



83 ألف ساعة تدريبية للموظفين



أوضح العمر أن «بيتك» يواصل استثماره الكبير في النمو المهني لرأس ماله البشري، مبينا أن جهود «بيتك» في تطوير المواهب نابعة من إيمانه بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهرية وطاقة حقيقية لنجاح المؤسسة، ورفع مؤشرات الأداء ومواصلة النمو، لافتا إلى أن «بيتك» نجح بتوفير أكثر من 83 ألف ساعة تدريبية لعدد 3116 موظفا.



التحول الرقمي للموارد البشرية



أكد العمر أن «بيتك» يواصل جهوده في رقمنة وظائف العمل الاستراتيجية ومواءمة أهدافه واستراتيجيته المستقبلية للارتقاء بتجربة موارده البشرية رقميا، مشيرا إلى أن مواكبة وتبني التكنولوجيا مكنت «بيتك» من توفير تجربة رقمية للموظفين ساهمت في تسهيل إدارة خدماتهم وتوسيع نطاقها.



وأضاف أن «بيتك» هو أول بنك في الكويت ينجح بتطبيق نظام Oracle Fusion HCM Cloud لتعزيز التحول الرقمي للموارد البشرية، منوها بالتنفيذ الناجح لنظام أوراكل كلاود Oracle Cloud في «بيتك- البحرين» والبدء في تطوير وتطبيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى ذلك، الحصول على الموافقة المطلوبة من البنك المركزي الماليزي لنقل عمليات «بيتك» في ماليزيا إلى نظام الأوراكل.



الاستثمار بتحقيق معايير الاستدامة



أشار العمر إلى أنه في إطار الشراكة التي وقعها «بيتك» مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومواصلة لجهود الاستثمار بتحقيق معايير الاستدامة ومواءمة آلية صنع القرار مع منهجية الاستدامة، نظم «بيتك» ورشة عمل «التمويل المستدام» لقيادات البنك. وتطرقت ورشة العمل إلى أحدث الاتجاهات في الاستدامة على أيدي خبراء عالميين رائدين في هذا المجال بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



برنامج قدها.. لدعم وتطوير المواهب



أوضح العمر أن «بيتك» يولي أهمية قصوى لتقدير موارده البشرية وتشجيع الطاقات والمواهب المتميزة، مبينا أن «بيتك» ابتكر عدة برامج لتقدير ومكافأة الموظفين المتميزين، أبرزها برنامج قدها وهو الأول على مستوى القطاع المصرفي في الكويت. وأشار إلى أن البرنامج يستند في اختياراته للموظفين المتميزين إلى معايير دقيقة بتقييم الأداء، إضافة إلى الاهتمام بجميع الجوانب المهنية، ويغطي كل الإدارات بشكل متوازن مستندا الى دراسات وممارسات عالمية لتقييم الموظفين وتقدير جهودهم وتميزهم. ويتضمن تقييمات شهرية، وربع سنوية، وسنوية، وحتى فورية. وذكر العمر أنه تم تتويج برنامج قدها في 2023 من قبل مجموعة براندون هول (Brandon Hall) بالميدالية الذهبية كأفضل برنامج لتقدير الموظفين على مستوى العالم.





أول بنك إسلامي بالكويت يوقّع اتفاقية مبادئ لتمكين المرأة



قال العمر إن «بيتك» هو أول بنك إسلامي في الكويت يوقع اتفاقية مبادئ تمكين المرأة (WEPs) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبينا أن «بيتك» يوفر قاعدة متينة وبيئة صحية تمكن الموظفات من تنمية وبناء مهاراتهن القيادية، ويتمتع بوجود ثقافة مؤسسية شاملة، حيث تشغل العديد من النساء مناصب إدارية تنفيذية وأثبتن كفاءتهن على تحمل أدوار بارزة ومهمة.