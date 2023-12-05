تبحث لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر غدا إعادة تنظيم جزء من القطعة 1 بمنطقة القبلة. ويتضمن جدول الأعمال التالي: الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن تحويل الموقع المخصص لروضة أطفال بالقطعة رقم 2 في ضاحية عبدالله السالم إلى حديقة عامة لخدمة أهالي المنطقة.



كتاب وزارة التربية بشأن الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إنشاء حديقة عامة لأنشطة رياضية ترفيهية لخدمة اهالي منطقة الدعية.



الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والعضو عبدالله العنزي بشأن اضافة نشاط مطعم ومقهى بمنطقة الري بالشويخ امتداد الدائري الرابع.



الكتاب المقدم من بعض اهالي منطقة شرق، بشأن تعديل وضع عقاراتهم الواقعة في منطقة شرق شارع الخليج.



الكتاب المقدم من صاحبة العلاقة بشأن مقترح اقامة مجموعة قاعات (صالات) للمناسبات بأرض استثماري في «العاصمة» منطقة «الشرق» القطعة 8.