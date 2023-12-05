علاء مجيد



جاءت عمليات شراء الكويتيين بالاسهم الإماراتية في سوق أبوظبي للاوراق المالية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي بقيمة 972.67 مليون درهم (ما يعادل 81.8 مليون دينار) مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 936.36 مليون درهم (78.74 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية 36.31 مليون درهم (3.05 ملايين دينار).



وعلى أساس شهري، سجلت عمليات شراء الكويتيين بالاسهم الاماراتية بسوق ابوظبي للاوراق المالية خلال شهر نوفمبر الماضي 145.59 مليون درهم (ما يعادل 12.24 مليون دينار) مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 63.87 مليون درهم (5.37 ملايين دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية 81.72 مليون درهم (6.87 ملايين دينار). وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة ابوظبي منذ بداية العام حتى نوفمبر الماضي بقيمة 7.77 مليارات درهم (ما يعادل 650 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 5.85 مليارات درهم (ما يعادل 490 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام 1.92 مليار درهم (ما يعادل 160 مليون دينار).