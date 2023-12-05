سجلت واردات اليابان من النفط الخام لـ 5 دول خليجية هي: السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين، تراجعا بنسبة 16.3%، وبنحو 12.8 مليون برميل، خلال شهر أكتوبر الماضي، لتبلغ إجمالي صادرات تلك الدول إلى طوكيو نحو 65.78 مليون برميل خلال الشهر، مقارنة مع 78.58 مليون برميل خلال الشهر نفسه من 2022.



ووفقا للبيانات الرسمية التابعة للحكومة اليابانية، فقد حلت السعودية بالمرتبة الأولى عالميا كأكبر مورد للنفط إلى اليابان، حيث بلغت واردات اليابان النفطية من المملكة 30.34 مليون برميل، أي 42.4% من إجمالي الواردات خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 31.55 مليون برميل من النفط السعودي والتي كانت تمثل 37.4% من إجمالي واردات اليابان من النفط.



وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية بصادرات نفط بلغت كميتها 28.9 مليون برميل، أي بنسبة بلغت 40.5% من إجمالي الواردات اليابانية بالشهر العاشر من العام الحالي، فيما بلغ صادرات شهر أكتوبر2022 بكميات نحو 33.87 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 14.67%.



وبالمرتبة الثالثة تأتي واردات النفط الكويتي لدولة اليابان بنحو 3.8 ملايين برميل، أي 5.3% من إجمالي الواردات، وصدرت خلال شهرها العاشر من العام الماضي 7.78 ملايين برميل، حيث تراجعت الكميات بنسبة 51%.