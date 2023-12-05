ياسمين سلامة: «ABK Capital» تواصل النهوض بدورها لتعزيز البيئة الاستثمارية في الكويت

حسين شحرور: نسعى إلى تعزيز مكانة الشركة ومواصلة تقديم نموذج أعمال يحاكي تطلعات عملائها



عقدت شركة ABK Capital، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، النسخة الأولى من «منتدى ABK Capital للاستثمار 2023»، وسط حضور رفيع المستوى من شركائها وكبار العملاء والمسؤولين التنفيذيين في البنك الأهلي الكويتي وABK Capital، وذلك في فندق فور سيزونز الكويت.



وناقش المنتدى النظرة المستقبلية للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تم طرح مجموعة من الآراء التي تمكن العملاء من اتخاذ القرارات الاستثمارية بالشكل المناسب، وذلك عن طريق نقاشات تفاعلية أقيمت من قبل فريق ABK Capital ومجموعة من الخبراء من شركائها في الاستثمار، فضلا عن تغطية عدد من الأصول المختلفة في الأسواق العامة والخاصة.

كما عرض الخبراء آراءهم حول مجموعة من الفرص الاستثمارية المناسبة في الوقت الحالي، ونظرتهم حول التغيرات التي طرأت على أنماط الاستثمار بعد جائحة كوفيد - 19.



وعلى وجه الخصوص، أقام المنتدى نقاشا مطولا حول تأثير تغيرات أسعار الفائدة على الأسواق العالمية والإقليمية، وحول التوجه المحتمل في العام المقبل للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية حول العالم.



وسلط المتحدثون الضوء على أسواق الأسهم وأسواق الدخل الثابت الخليجية، حيث تم نقاش الفرص المتاحة في مختلف أسواق الأسهم الخليجية مقارنة بمثيلاتها من الأسواق الناشئة، كما غطى النقاش جاذبية أصول أسواق الدخل الثابت الخليجية في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة والنظرة المستقبلية المتوقعة لها.



وبالإضافة الى ذلك، ركز المنتدى على المخاطر والعوائد الناتجة من الاستثمار بمختلف أصول سوق العقار الأميركي، مشددا على خصائص الاستثمار العقاري، خاصة فيما يتعلق بجوانب قدرة تحقيق الدخل والنمو المحتمل في رأس المال، كما استعرضت هذه النقاشات التقييمات الحالية والتصحيح الأخير في تقييمات سوق العقار الأميركي والنظرة المستقبلية له.



وتناول المنتدى فئة أصول الائتمان الخاص، والذي تبلغ قيمته نحو 1.4 تريليون دولار، حيث بين تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالاستثمار في هذه الأصول، وسلط المتحدثون الضوء على أن فئة أصول الائتمان الخاص أصبحت متوافرة لشريحة أكبر من المستثمرين، وأنه من المتوقع تعاظم أهميتها الاستثمارية في السنوات المقبلة، كما تم عرض العوائد المتوقعة من الاستثمار في مثل فئات هذه الأصول في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واتساع هوامش الإقراض، فضلا عن تسليط الضوء على دور أتعاب الإقراض الأولية في تحديد العوائد المتوقعة من هذا الاستثمار.



وفي هذه المناسبة، قالت ياسمين سلامة، رئيس مجلس إدارة ABK Capital: «تستمر ABK Capital في النهوض بدورها في تعزيز البيئة الاستثمارية بالكويت، من خلال تعريف مجتمع المستثمرين بمستجدات الأسواق والاتجاهات الرئيسية لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية بشكل أفضل. ويجسد المنتدى الذي اختتم أعماله مؤخرا الالتزام المستمر للشركة تجاه تقديم الاستشارات الاستثمارية لعملائها بشأن التعامل الأمثل مع التحديات والفرص وحسن إدارة المخاطر».



من جانبه، قال د.حسين شحرور، الرئيس التنفيذي



لـ ABK Capital: «كان من دواعي سرورنا أن نشهد هذا الإقبال الكبير والتجاوب الإيجابي مع فعاليات منتدى ABK Capital للاستثمار 2023، ونود أن نشكر العملاء والمستثمرين وجميع الأطراف المعنية على هذا التعاون في نجاح هذا الحدث، وستسعى



ABK Capital إلى تعزيز مكانتها كشركة استثمارية كويتية رائدة، وأن تستمر في تقديم نموذج أعمال يحاكي تطلعات عملائها».



بدوره، قال علي عبدالمحسن الفليج، نائب الرئيس التنفيذي في



ABK Capital: «منذ تأسيس ABK Capital في العام 2006 وهي تعتبر تحقيق متطلبات عملائها واحتياجاتهم أولوية قصوى، نحن نلتزم ببناء علاقات وثيقة مع عملائنا الكرام والحفاظ على استمراريتها من خلال تلبية احتياجاتهم الاستثمارية كافة».