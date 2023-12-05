العدواني: المعرض يعكس اهتمام «الصناعة» بالحرف التراثية وتشجيع الابتكار

كمال: 225 معرضاً شارك فيها فريق «إكسبو 965» داخل الكويت وخارجها



باهي أحمد



تأكيدا لدورها في تشجيع وتطوير المهن التراثية والحرفية، نظمت الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع فريق «إكسبو 965» معرض «يا حلو تراثنا» الذي تقام فعالياته خلال الفتـرة مـن 4 إلى 6 الجاري في المبنى الرئيسي للهيئة.



وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف م.محمد العدواني،أن إقامة المعرض تعكس الاهتمام الكبير الذي تبديه «الصناعة» بالحرف التراثية وتشجيع الابتكار والإبداع لدى أصحاب تلك الحرف.



وبين أن تنظيم مثل تلك الفعاليات يحافظ على الهوية الوطنية والتراث الكويتي، بالإضافة إلى أنه يلقي الضوء على تلك المنتجات وما تعكسه من أصالة وهوية المجتمع، مشيرا إلى أن دعم الشباب من أصحاب الحرف التراثية يأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتوعية المجتمع من جهة ودعم العاملين من جهة أخرى، إذ إن «الهيئة» مستمرة في التواصل مع تلك المبادرات النوعية التي تشجع الشباب على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات.



بدوره، قال المؤسس والمنسق العام لفريق «إكسبو 965»، الباحث محمد كمال، إن هذه الفعاليات التي يتم تنظيمها بدعم وتشجيع من هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، ومنها الهيئة العامة للصناعة، تعزز المحافظة على التراث الكويتي الأصيل والمحافظة على الحرف الأصيلة والمهن الكويتية القديمة ودعم الشباب الكويتي المبدع في جميع المجالات.



وأضاف: «يشارك في فعالية «يا حلو تراثنا» ما يزيد على 50 عضوا من أعضاء الفريق من المؤرخين والباحثين وأصحاب المتاحف الخاصة والهواة والخطاطين والنحاتين الرسامين والتشكيل على المعادن وأصحاب الحرف الكويتية والمهن القديمة والإبداعات والإشغالات اليدوية».



وذكر كمال أنه تم تأسيس فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين في مارس 2016 من وزارة الشؤون الاجتماعية، ويبلغ عدد أعضائه 180 عضوا مبدعا وفعالا، كل حسب تخصصه، ويضم 77 مجالا تراثيا وحرفيا وإبداعيا، كما شارك الفريق منذ تأسيسه إلى الآن في نحو 225 معرضا داخل الكويت وخارجها.



وأضاف أن الفريق سيشارك خلال فبراير المقبل في فعاليات الشارقة بأكثر من 30 عضوا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشارقة، وبدعوة من حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي.