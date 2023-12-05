يحيى حميدان



تعاقدت إدارة نادي برقـــان مـــع المـــدرب الجزائري لخضر عجالي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد استقالة محمد دهيليس. وتسلم عجالي تدريبات «الذهبي» أمس بشكل رسمي بعد توقيع العقد مع إدارة النادي، وسيكون التونسي مهدي بن حرب مساعدا لعجالي في مهمته الجديدة مع الفريق. وسبق لعجالي أن درب أندية اتحاد بجاية واتحاد عنابة ونصر حسين داي في بلده الجزائر، قبل أن تعيينه مساعدا لمدرب منتخب تنزانيا مواطنه عادل عمروش، في مارس الماضي، ليفضل الرحيل عن منصبه واستلام الإدارة الفنية لبرقان.



وجاءت استقالة دهيليس ومساعده بدر العنزي من «الذهبي» بسبب عدم تحقيق النتائج المرجوة في دوري «زين» للدرجة الأولى واحتلال الفريق المركز الرابع قبل الأخير برصيد 5 نقاط وابتعاده عن الصدارة بفارق 7 نقاط.