القاهرة - محمد سامي



استمر الزمالك في سلسلة نتائجه الإيجابية بعد تحقيق فوز عريض بأربعة أهداف نظيفة علي حساب سوار الغينى في ثاني جولات مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وهو الفوز الثاني على التوالي في مرحلة المجموعات، رافعا رصيده الى 6 نقاط تلاه ساغرادا الأنغولي وأبو سليم الليبى بـ 3 نقاط وأخيرا سوار بلا نقاط.



وقد سجل لـ«الفارس الأبيض» كل من أحمد سيد زيزو بالدقيقة (8) ومحمود شيكابالا بالدقيقة (30) والتونسي سيف الدين الجزيري بالدقيقة (51) والسنغالي إبراهيما نداي بالدقيقة (76). وصرح معتمد جمال مدرب الزمالك خلال كلمته بالمؤتمر الصحافي عقب المباراة:«سنغلق ملف أفريقيا ونصب تركيزنا على الدوري، الفترة المقبلة ستشهد ظهور الفريق بشكل أفضل»، لكنه شدد على أن الفريق يسعى للفوز ببطولة الكونفيدرالية والمشاركة في كأس العالم للأندية العام القادم.



وفي إطار نفس الجولة من المجموعة الأولى، حول مودرن فيوتشر بـ10 لاعبين خسارته إلى فوز في آخر الدقائق على مضيفه الهلال الليبي 2-1، حيث أدرك مروان محسن التعادل في الدقيقة (65) وخطف الغامبي كاجالي دراميه هدف الفوز بالدقيقة (2+90)، وبذلك احتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب بفارق الأهداف، بينما جاء الهلال وسوبر سبورت الجنوب أفريقي في المركزين الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.



وبشأن القلعة الحمراء، استأنف الأهلي تدريباته صباح أمس على ملعب مختار التتش استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبلة، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة السويسرى كولر لعب المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يخوض الفرنسي موديست المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابته بشد في العضلة الضامة.



إلى ذلك، تستأنف اليوم منافسات الجولة الثامنة من الدوري حيث يلتقي بلدية المحلة مع طلائع الجيش في 5 مساء بتوقيت الكويت، وفي الـ8 مساء يستضيف الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي، كما يلعب في نفس التوقيت إنبى ضد مضيفه سيراميكا كليوباترا.