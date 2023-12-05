القاهرة- محمد صلاح



تعيش الفنانة ريم سامي حالة من السعادة بسبب ردود الأفعال التي تلقتها بعد عرض المسلسل الكويتي «ماما غنيمة» عبر منصة «شاهد»، وهو أول بطولة لها، وقالت انها تجربة جديدة ومميزة بالنسبة لها، خاصة أنها شاركت مع فنانين من دول عربية مختلفة، منهم: أسمهان توفيق وليالي دهراب، والعمل قصة وسيناريو وحوار: علياء الكاظمي، إخراج: عبدالرحمن السلمان، ومكون من 8 حلقات.



وأشارت ريم الى أنها نجحت في إجادة اللهجة الكويتية حتى أتقنتها وأحبتها، وانها خرجت من هذا العمل بالعديد من المكاسب الفنية والانسانية، وتمنت تكرارها في العديد من الدول العربية، خاصة الكويت مع الفنان والمنتج عبدالله عبدالرضا.



الى ذلك، تستعد ريم لمسلسلها الجديد «شغل فنادق»، إخراج شقيقها محمد سامي، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة: عمرو يوسف وروبي، ويشهد المسلسل التعاون الرابع بينها وبين شقيقها محمد بعد مسلسلات «ولد الغلابة»، «البرنس»، و«نسل الأغراب».