قاد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد فريقه برشلونة للفوز في عقر داره على نادي العاصمة 1-0 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم. سجل فيليكس (24 عاما)، الذي انتقل إلى صفوف أتلتيكو مقابل صفقة ضخمة بلغت 138 مليون دولار عام 2019 قادما من بنفيكا قبل أن تتم إعارته الى تشلسي أوائل 2023 ثم النادي الكاتالوني هذا الصيف، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28 وأعاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله أمام رايو فايكانو 1-1 في المرحلة الماضية. واستأثر برشلونة بمفرده بالمركز الثالث الذي كان يتقاسمه مع أتلتيكو قبل هذه المرحلة بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، وبقي على مسافة قريبة من غريمه ريال مدريد المتصدر ووصيفه جيرونا مفاجأة هذا الموسم برصيد 38 نقطة لكل منهما، بعد فوز الأول على غرناطة 2-0 والثاني على فالنسيا 2-1. ومني أتلتيكو بخسارته الأولى بعد فوزين على فياريال 3-1 وريال مايوركا 1-0.



من جهته، قال مدرب برشلونة تشافي هرنانديز إن فريقه «قدم المباراة الأكثر اكتمالا هذا الموسم، هناك أوقات في الموسم لا تكون ملهما فيها، لكن في المباراة كان الفريق ممتازا لأن اللاعبين خطوا خطوة إلى الأمام».



وأوضح تشافي تحديدا أنه «كان هناك تحسن في الضغط المتقدم واستعادة الكرة في ملعب المنافس والتدوير الجيد للاعبين فيما بينهم داخل الملعب»، ومع ذلك أكد أن الفريق «افتقد الفاعلية». وأضاف «كانت مباراة للفوز بشكل مريح لكن الأمر الإيجابي هو أننا نقوم بخلق المزيد من الفرص».



من جانبه، أكد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني أن الفريق قدم أداء جيدا كان يستحق أن ينتهي بهدف.



وقال سيميوني «لعبنا مباراتين: في الأولى كانوا هم الأفضل، وفي الثانية أدت التغييرات إلى تنشيط الفريق من خلال منحه ديناميكية في الوسط والمقدمة».



واستمرت عقدة سيميوني بعدم تحقيق أي انتصار على برشلونة في معقل البلوغرانا طوال مسيرته التدريبية حتى الآن.



إصابة كارفاخال في ربلة الساقوأعلن ريال مدريد إصابة مدافعه الدولي قائده داني كارفاخال في ربلة ساقه اليسرى، من دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.



وأفاد نادي العاصمة في بيان «بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبين أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية لساقه اليسرى. في انتظار تطور حالته».



وحسب العديد من وسائل إعلام محلية، فإن مدة غياب كارفاخال (31 عاما) قد تصل إلى شهر.