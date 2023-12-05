عاطف رمضان



أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد قرارا بتشكيل فريق عمل لإعداد مستندات العقود المباشرة لصيانة المناطق الداخلية والطرق السريعة برئاسة الوكيل المساعد للجهاز الاستشاري للوزير.



ووفقا لنص القرار، فإن فريق العمل سيتولى المهام التالية:



٭ إعداد وتجهيز العقود المباشرة للصيانة المزمع طرحها في وزارة الأشغال للمناطق الداخلية والطرق السريعة وفقا للتقسيم الجغرافي للمناطق والطرق السريعة على الشركات المحلية.



٭ مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للحصول على موافقته على التعاقد المباشر مع الشركات المحلية المعتمدة.



٭ مخاطبة وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع للحصول على الموافقات اللازمة.



٭ دعوة الشركات الموافق عليها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات لتقديم العروض، وذلك وفق الشروط التعاقدية والمواصفات الفنية المطلوبة وتسلم رفض هذه العروض.



٭ دراسة العروض المقدمة والتفاوض مع الشركات على الأسعار المقدمة وصولا الى العرض النهائي.



٭ مخاطبة لجنة الشراء العامة بالوزارة لاعتماد توصية الفريق لكل عقد على حدة.



٭ مخاطبة ديوان المحاسبة للحصول على موافقته المسبقة على التعاقد والرد على استفساراته.