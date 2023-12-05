علي إبراهيم



كشفت مديرة إدارة أمن المعلومات والاستجابة للطوارئ في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ليالي المنصوري لـ «الأنباء»، عن أن مبادرة تعريف هوية المتصل للجهات الحكومية والمؤسسات التجارية والمالية المعروفة دخلت مرحلة الاختبار وتم التطبيق الفعلي على الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وجار تعريف شركات الاتصالات الكويتية وعدد من الجهات والمؤسسات التي باتت تظهر على هواتف الأفراد بأسمائها وليس برقمها فقط.

وأكدت المنصوري أن الهيئة وبالعمل مع شركات الاتصالات الكويتية استطاعت تحديد كل الأمور التنظيمية والفنية المتعلقة بتعريف هوية المتصل على شبكات الاتصالات، وبدأت مرحلة الاختبارات الفعلية التي يتوقع أن يتم إنجازها خلال ديسمبر الجاري.

كما أشارت المنصوري إلى أن هيئة الاتصالات تنسق من جانب آخر مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعمل على قدم وساق لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع بداية عام 2024، حيث تعد هذه المبادرة خطوة فعالة وإحدى الآليات التي تعمل عليها لحماية المواطنين والمقيمين من عمليات الاحتيال والتصيد الإلكتروني.