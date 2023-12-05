شارك في المائدة المستديرة لوزراء المالية لمناقشة جهود إصلاح الهيكل الدولي لتمويل المناخ



شارك وزير المالية فهد الجارالله في الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتلذي يعقد في الإمارات العربية المتحدة.



كما شارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى المخصصة لوزراء المالية، وذلك لمناقشة وتبادل الرؤى حول الجهود التي تم بذلها لإصلاح الهيكل الدولي لتمويل المناخ، بالإضافة إلى التباحث حول كيفية توحيد المبادرات للتوصل إلى رؤية جديدة مشتركة بشأن تمويل المناخ والتي تم الاضطلاع بها هذا العام للانتقال نحو اقتصاد عالمي منخفض الكربون والتكيف والمرونة مع الاحتياجات المتطورة لتغير المناخ.