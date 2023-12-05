سلطات الاحتلال الإسرائيلية أوقفت الخدمات الإنسانية الأساسية في قطاع غزة

الكويت تحث المجتمع الدولي ليضطلع بمسؤولياته لوقف «الحرب الإجرامية» على غزة

أعلنت الكويت تعهدها بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمليون دولار أميركي في إطار مساهماتها الطوعية لعام 2024.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الثلاثاء مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير ناصر الهين أمام مؤتمر التعهدات الذي تستضيفه المفوضية لمدة يوم واحد بمدينة جنيڤ.

وأعرب السفير الهين عن تجديد التزام الكويت الكامل بمواصلة دعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية الأخرى، مؤكدا «أن الكويت ستستمر في خدمة قضايا العمل الإنساني ودعم قضايا اللاجئين في مختلف دول العالم والتخفيف من معاناتهم دون أي أجندة سياسية».

وقال إن أهمية عقد هذا المؤتمر الآن تأتي في ظل الظروف الكارثية والاستثنائية التي يشهدها العالم والتي تتطلب منا جميعا دعم جهود المفوضية لضمان حماية وسلامة الأشخاص الأكثر ضعفا.

كما طالبت الكويت المؤتمر بالتطرق إلى الاحتياجات الإنسانية العاجلة والملحة في قطاع غزة انطلاقا من مسؤولية التضامن والمسؤولية الجماعية، حيث لاتزال المنطقة تواجه تحديات إنسانية في غاية التعقيد بسبب ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من قصف غاشم لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومنشآت الأمم المتحدة.

وأوضح السفير الهين أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية قد أوقفت الخدمات الإنسانية الأساسية في قطاع غزة وأسفرت حربها على المدنيين عن عدم استقرار اقتصادي وتدهور نظام الرعاية الصحية ما نتج عنه نزوح أكثر من نصف سكان غزة قسريا إلى المناطق الجنوبية وجعل غالبية سكان غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات العاجلة.

وفي السياق ذاته حثت الكويت المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الامن على الاضطلاع بمسؤولياته لوقف تلك «الحرب الاجرامية» والتكاتف لضمان حصول سكان غزة على الدعم اللازم لإعادة بناء مجتمعهم.

كما حثت الكويت جميع الدول على المساهمة بسخاء لدعم جهود مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقديم المساعدات الإنسانية والعمل من أجل التوصل الى حل مستدام لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

ولفت السفير الهين إلى أن تاريخ الكويت حافل بالعطاء الإنساني ويتجلى ذلك من خلال المساعدات العينية والمساهمات المالية التي تقدمها للتعامل مع مختلف الأزمات الإنسانية حول العالم.

وأضاف أن قيمة إجمالي المساهمات التي قدمتها الكويت لمصلحة مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين خلال الفترة من 2013 إلى 2023 تجاوزت 462 مليون دولار أميركي لدعم خطط استجابة مختلفة في كل من سوريا وتركيا واليمن والصومال وأفغانستان وأوكرانيا وغيرها من الدول ولسنوات متعددة.

وشدد السفير الهين على مواصلة دعم الكويت للمفوضية وحرصها على المشاركة في جميع الجهود الدولية التي تصب في مصلحة اللاجئين.