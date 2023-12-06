قال ديوان المحاسبة إن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي جرت دراستها وبحثها خلال الفترة بين الأول من أبريل و30 نوفمبر الماضيين أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بنحو 25 مليون دينار.



وأوضحت المدقق المشارك بإدارة الرقابة المسبقة للجهات المحلقة والمستقلة سارة الهاجري في بيان صحافي، أن «الديوان» تعامل مع 2455 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة المذكورة بقيمة نحو 3.27 مليارات دينار



وأضافت أن نحو 84% من إجمالي الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دينار.



وبينت أن 10% من الموضوعات المعروضة كانت من الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة 119 مليون دينار، في حين كانت نسبة الجهات ذات الميزانيات المستقلة 6% بقيمة تبلغ نحو87 مليون دينار.



وذكرت أن مواضيع وزارة الصحة كانت الأعلى لناحية العدد، إذ بلغت 1062 موضوعا بقيمة تقارب المليار دينار، مشيرة إلى أن الديوان أصدر رأيه ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة لـ 1415 موضوعا بقيمة تقارب 2.2 مليار دينار



وأفادت بأن الديوان رد أوراق 768 موضوعا بقيمة تقارب 458 مليون دينار بسبب عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بالديوان.



وقالت إن الديوان أصدر رأيه أيضا بعدم الموافقة على 73 موضوعا بقيمة نحو 520 مليون دينار.