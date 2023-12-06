بشرى شعبان



نظمت إدارة رعاية المعاقين يوما مفتوحا للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة مع النزلاء ومنتسبي الإدارة وجهات خارجية مشاركة في ملعب دور الرعاية بالصليبخات.



حضر الحفل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ضحى الخميس بالإنابة عن مدير الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري بالإنابة.وأعربت عن سعادتها في إدخال البهجة والسرور في قلوب أبنائنا من ذوي الإعاقة (نزلاء ـ طلبة المدارس ـ أطفال الحضانات) المشاركين في اليوم المفتوح.



وقالت ان الحفل تضمن العديد من الفقرات الترفيهية والمسرحية التي قدمها طلبة من مدارس خاصة لذوي الإعاقة والمسابقات للأبناء والنزلاء والحاضرين مع توزيع الهدايا للجميع إلى جانب المعرض الذي يستعرض أهم منتوجاتهم ومشغولاتهم اليدوية والحرفية التي برزت قدراتهم المهنية ومواهبهم المميزة.



وأوضحت ان مثل هذه الاحتفالات ماهي إلا لفتة تعكس جوا جميلا في إضفاء لمسة وفاء لهذه الفئات العزيزة علينا من المجتمع خصوصا خلال شهر ديسمبر من كل عام الذي يحتفل به الجميع وهو اليوم العالمي لذوي الإعاقة من جهات ومؤسسات وجمعيات النفع العام والنوادي الرياضية لذوي الإعاقة.



وأخيرا، عبرت خميس عن سعادتها بوجودها للاحتفال معهم بمناسبه اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على الاستمرار في التطبيق الأمثل لقوانين رعاية هذه الفئة من أجل ضمان دمجهم في المجتمع ورعايتهم وتشغيلهم متمنية لهم العيش الكريم في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.