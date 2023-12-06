القاهرة ـ ناهد إمام



أوضح اللواء أ.ح. مهندس مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع أن اقامة معرض إيدكس الدولي 2023 بالقاهرة فرصة كبيرة للتأكيد أن مصر تتمتع بالحوافز الجاذبة للاستثمارات، ويتضح هذا من العدد المشارك في فعاليات المعرض في نسخته الثالثة.



جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض، حيث بحث مع مدير إدارة البرامج الدولية بشركة KAI الكورية العالمية مون جويال والوفد المرافق، تعزيز التعاون في عدد من مجالات الاهتمام المشترك ومنها صناعات الطيران والتأكيد على ترحيب الهيئة العربية للتصنيع بإقامة شراكة مع الشركة في الصناعات الدفاعية المختلفة.



إلى ذلك، أشاد اللواء أسامة عبدالفتاح، مساعد وزير الداخلية للمركبات، بعربات فض الشغب المصفحة، من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، خلال تفقده جناح الهيئة المعرض، حيث اطلع على القدرات التصنيعية لهذه العربات.



جدير بالذكر أن عربة فض الشغب المصفحة «قادر-1» تم انتاجها بمصانع الهيئة ولأول مرة في مصر بمستوى حماية B4 وممانعة حتى 7.62 × 39 وتم تجهيزها بالعديد من التجهيزات طبقا لمطالب وزارة الداخلية، علما بأن امتلاك هذه القدرة يمكننا من تنفيذ أي تجهيزات طبقا لرغبة العميل.