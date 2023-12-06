استبدال 9 محطات كهربائية قديمة في مصفاة الأحمدي.. والانتهاء في أكتوبر 2024

دراسة التصاميم الهندسية الأولية لإعادة تأهيل الوحدة الحالية لمعالجة الغازات الحمضية



أحمد مغربي



تسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى الوصول إلى طاقة تكريرية محلية تبلغ 1.455 مليون برميل في اليوم في عام 2025، و1.6 مليون برميل يوميا بحلول 2040 من خلال زيادة الطاقة التكريرية للمصافي، حيث ان المؤسسة تدير عمليات التكرير والتصنيع داخل الكويت من خلال شركاتها التابعة وهما شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» ويتم تشغيل المصافي التابعة للشركتين على أسس تجارية لتلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي.



ونجحت الكويت في تشغيل كافة وحدات مشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية في سبتمبر 2021 لتصبح كل من مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي مجمعا تكريريا متكاملا، حيث بلغت الطاقة التكريرية لهذا المجمع نحو 800 ألف برميل يوميا من النفط الخام الكويتي بحيث تمثل الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء عبدالله 454 ألف برميل يوميا، في حين أن الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء الأحمدي تصل إلى 346 ألف برميل يوميا.



وفيما يخص تشغيل مصفاة الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، فقد تم البدء في التشغيل التجاري للمصفاة في نوفمبر 2022 من خلال تشغيل المصفاة الأولى المصغرة، ومن ثم تم تشغيل المصفاة المصغرة الثانية في مارس 2023، وأعلنت الشركة خلال الأيام الماضية تشغيل المصفاة الثالثة والأخيرة، حيث ان مصفاة الزور تمتلك القدرة على تكرير 615 ألف برميل يوميا من خام التصدير الكويتي، في حين أن القدرة التكريرية للمصفاة تصل إلى 535 ألف برميل كويتي في حال تكرير خليط النفوط الكويتية (نفوط ذات كثافة نوعية متوسطة وثقيلة)، وعليه فقد بدأ تصدير المنتجات البترولية من جميع أرصفة الجزيرة الصناعية التابعة للشركة في نوفمبر 2022، بالإضافة إلى تزويد محطة الزور الجنوبية بزيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض الكبريت 1% المنتج من مصفاة الزور وبنجاح في أغسطس 2022 وتصدير أول شحنة منه خارج الكويت في نوفمبر 2022.



وتتطابق مواصفات المنتجات البترولية مع المواصفات المحلية والعالمية المطلوبة وخاصة المواصفات الأوربية المتشددة بعد أن تم التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي، ومن المتوقع أن تتماشى مواصفات منتجات مصفاة الزور مع المواصفات الأوروبية بعد استقرار تشغيل وحدات المصفاة.



ومع انتهاء أكبر مشروعين للتكرير المتمثلين في مصفاة الزور والوقود البيئي اللذين نفذتهما الكويت على مدار السنوات الماضية هناك عدد من المشاريع الرأسمالية لتعزيز الخدمات والمرافق المساندة لعمليات التكرير والتصنيع المحلي تتمثل في التالي:



1- إعادة تأهيل الوحدة الحالية لمعالجة الغازات الحمضية (AGRP) بمصفاة ميناء الأحمدي، بما يتوافق مع كميات الغازات الحمضية المتوقع إنتاجها من عمليات شركة نفط الكويت، ومن ثم إرسالها إلى وحدات الغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي لتصنيعها وتحويلها إلى منتجات غاز نحيل وغاز مسال ذات مردود اقتصادي، فقد تم طرح العطاء الخاص بدراسة التصاميم الهندسية الأولية لهذا المشروع في فبراير 2023.



2- تعزيز عمليات التشغيل وتوزيع الأحمال أثناء الطوارئ في حالة حدوث انقطاع التيار الكهربائي وتوفير مبان جديدة تقاوم الانفجار لتحسين بيئة العمل وتعزيز سلامة العاملين تماشيا مع شروط السلامة في المصافي المحلية وفقا لأحدث تقرير لتقييم المخاطر الكمية، تقوم المؤسسة باستبدال المحطات الكهربائية (Substations) القديمة والبالغ عددها 9 محطات في مصفاة ميناء الأحمدي بمحطات جديدة ذات سعة كهربائية أكبر وبأنظمة ذات تقنية عالية الجودة لتعزيز كفاءة النظام الكهربائي، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية ما يقارب 89%، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المحطات في أكتوبر 2024.



3- تقوم شركة البترول الوطنية حاليا بترميم وتقوية رصيف الزيت في ميناء الشعيبة التابع لها، وذلك بهدف تمديد العمر التشغيلي للجسر الرئيسي للرصيف (Approach Trestle) لمدة تتراوح بين 20



و25 سنة قادمة مع إجراء عمليات الصيانة المناسبة والدورية، من خال تدعيم الهيكل المعدني بإضافة أعمدة ودعامات جديدة وإصلاح للدعامات والأعمدة المتآكلة وتحديث نظام الحماية الكاثودية، حيث تم توقيع عقد المشروع والبدء في تنفيذ أعمال تقوية وترميم الجسر في سبتمبر 2022، وقد بلغت نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع ما يقارب 30% ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في مايو 2024.



4- الانتهاء من دراسة الجدوى لمشروع بناء ذراع جديدة (New South Oil Arm) لرصيف الزيت في ميناء الشعيبة في مارس 2023، بغرض هدم المرفق الشمالي الحالي واستبداله بمرفق جنوبي جديد وفقا لأحدث المواصفات والتكنولوجيا الحديثة وبعمر تشغيلي يصل إلى 50 سنة، مع إضافة المرافق اللازمة لاستخدام المرفق مثل استيراد زيت الغاز الفراغي وتصدير زيت وقود السفن، هذا وسيتم البدء بإعداد دراسة التصاميم الهندسية الأولية للمشروع خال العام المالي الحالي 2024/2023.



5- تنفيذ مشروع استبدال النافثا بالغاز الطبيعي المسال لوحدات الهيدروجن في مصفاة الزور، والذي يهدف إلى إنتاج غاز الهيدروجن عن طريق استخدام الغاز الطبيعي المسال بدلا مما هو عليه الآن من استخدام مادة النافثا وذلك للاستفادة من الفارق السعري بين الغاز الطبيعي المسال والنافثا، مما يسهم في زيادة الإيرادات للمصفاة، فقد تم تقديم طلب الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على الدعوة لتقديم العطاءات كمناقصة عامة بشروط مسبقة مطلوبة للعطاءات خلال يناير 2023.



5 وحدات لإسالة الغاز



تمتلك شركة البترول الوطنية الكويتية مصنعا لإسالة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي، والذي يتضمن 5 وحدات لمعالجة وإنتاج الغاز بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 3.13 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز و332 ألف برميل في اليوم من المكثفات، حيث يتم إنتاج الغازات النحيلة والتي تستخدم وقودا لإنتاج الطاقة الكهربائية ولقيما لصناعة البتروكيماويات، كما يتم إنتاج الغاز البترولي المسال (LPG) والذي تتم تعبئته محليا للاستخدامات المنزلية وكذلك يتم تصدير الفائض عن الاحتياجات المحلية منه للخارج، حيث يتم تزويد الغاز البترولي المسال المنتج في الكويت كلقيم لمشروع SK في جنوب كوريا لإنتاج البولي بروبلين.