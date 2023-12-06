بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس قرارا بإضافة 42 نشاطا متنوعا ضمن لائحة المحلات العامة.



وتضمن القرار التالي:



٭ بنوك تقليدية - حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ بنوك إسلامية - حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيئة الرقابية التجريبية لدى البنك المركزي - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالجملة لزيوت السيارات - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالجملة لمستلزمات تنجيد الأثاث والمفروشات والستائر - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ البيع بالتجزئة لمستلزمات تنجيد الأثاث والمفروشات والستائر - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم الهيكلي - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالجملة لكيبلات الألياف البصرية - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالتجزئة لكيبلات الألياف البصرية - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ مقدم خدمات الدفع الالكتروني الصغيرة - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ مقدم خدمات الدفع الالكتروني الكبيرة - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ مقدم خدمات النقود الالكترونية الكبيرة - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ مقدم خدمات تشغيل نظم الدفع الالكتروني - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالجملة لأنظمة ومعدات وتمديدات الغاز البترولي المسال - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالجملة لمواد حماية الهياكل الحديدية - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالجملة لمواد سد الفراغات للمباني - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالجملة للأبواب المقاومة للحريق - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالجملة لأنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ البيع بالجملة لأنظمة ومعدات الحريق - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ البيع بالجملة لأنظمة ومعدات إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ البيع بالتجزئة للآلات والمعدات الميكانيكية - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالجملة لمستلزمات الدراجات النارية - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالتجزئة لمستلزمات الدراجات النارية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم والمخطط الهيكلي - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالتجزئة للأحجار الكريمة والثمينة - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح



٭ البيع بالتجزئة للأدوات المكتبية (القرطاسية) - - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح - محل في الأبنية الاستثمارية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.



٭ البيع بالتجزئة لأنواع الجلود - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ بيع الذرة - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالجملة لأجهزة ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالتجزئة لأجهزة ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الاحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ التسويق - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ خدمات تحصيل وإيصال الأموال والأشياء الثمينة الأخرى - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث ومعدات الإضاءة وغيرها من الأصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الاحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ البيع بالتجزئة للخردوات المعدنية وعدد أدوات النجارة والحدادة - محل في الأبنية التجارية - محل في الابنية الاستثماري حسب النظم واللوائح - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الاحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ إصلاح الدراجات الهوائية - محل في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الاحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ أعمال ورش النجارة (بشكل عام - عدا الأثاث) - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الاحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ تركيب الأبواب والشبابيك والشرشوب (إطارات الأبواب) والدربزينات والسلالم والمطابخ الخشبية - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الاحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ بيع مستلزمات الفروسية - محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الاحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ أنشطة التصوير التجاري والسياحي بجميع وسائل التصوير وأساليبه - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.



٭ الإصلاح والصيانة الروتينية للسفن - محل في الأبنية التجارية - محل في الأبنية الاستثمارية حسب النظم واللوائح - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الاحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم والمخطط الهيكلي - محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية.



٭ إصلاح وصيانة زوارق الترفيه - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الاحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم والمخطط الهيكلي.



٭ مزادات السيارات (الحراج) - ترخيص النشاط مكتب وموافقة التنظيم على موقع الحراج.