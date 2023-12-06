ذكرت نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب بلسم الكندري، ان المتطوعين الذين يستحقون التقدير والتكريم هم المتطوعون الفلسطينيون الذين يواجهـــون العــــدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف من المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية والمنازل والمدارس والمساجد. وقالت الكندري، في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين، ان المتطوعين الفلسطينيين يقومون بأدوار مختلفة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مثل إسعاف الجرحى وإخلاء الشهداء وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية والنفسية والتربوية للمحتاجين والنازحين والمتضررين وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومعها المستوطنون، ونشر الحقيقة والوعي والتضامن مع القضية الفلسطينية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



وأضافـــــت انهــــم يمثلون نموذجا رائعا في التفاني والشجاعة والإبداع والمقاومة في ظل الظروف الصعبة والمحفوفة بالمخاطر، ويعكسون روح الأمل والحياة والكرامة والحرية التي تميز الشعب الفلسطيني، ويستحقون كل الدعم والتقدير والاحترام من كل الشعوب التي تؤمن بالعدالة والسلام وحقوق الإنسان. وفي ختام تصريحها، قدمت لهم الشكر على ما يقدمونه من خدمة وتضحية ومثال لتحرير أرضهم.