واثقون برجال المؤسسة الأمنية في مواكبة كل الأساليب الإجرامية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن الوطن

ضر ورة بذل المزيد من الجهود والحفاظ على الأداء الأمني المتميز

المكرمون استحقوا التكريم لما بذلوه من جهد وقدموه من عطاء وعمل متميز



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمس الثلاثاء تطبيق القانون على الجميع ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها والتصدي بكل حزم وشدة لأي عمل اجرامي أو مخالف للقانون.



جاء ذلك في تصريح للوزير نقله بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية خلال تكريم كوكبة من أبطال الوزارة لجهودهم في ضبط العديد من القضايا وعلى رأسها جريمة حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي.



ونقل الشيخ طلال الخالد للمكرمين تحيات القيادة السياسية العليا للبلاد، سائلا الله تعالى، أن ينعم على صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بموفور الصحة وأن يمن على سموه، رعاه الله، بالشفاء العاجل.



وأوضح أن المكرمين استحقوا التكريم عن جدارة لما بذلوه من جهد وما قدموه من عطاء وعمل متميز تكلل بضبط العديد من القضايا ومرتكبيها وعلى رأسها منفذو حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي والتي كانت بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. وحثهم على ضرورة الانتباه واليقظة وبذل المزيد من الجهود والحفاظ على الأداء الأمني المتميز.



وأكد ثقته برجال المؤسسة الأمنية في مواكبة كافة الأساليب الإجرامية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن الوطن والتعدي على حقوق الآخرين.



وحضر التكريم وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف وعدد من القيادات الأمنية.



وحثهم على ضرورة الانتباه واليقظة وبذل المزيد من الجهود والحفاظ على الأداء الأمني المتميز وتطبيق القانون على الجميع ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها والتصدي بكل حزم وشدة لأي عمل اجرامي أو مخالف للقانون.



مؤكدا ثقته برجال المؤسسة الأمنية في مواكبة كافة الأساليب الإجرامية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن الوطن والتعدي على حقوق الآخرين.