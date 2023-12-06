في إطار جهوده المتواصلة في دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات والبرامج الرياضية الأخرى، قام البنك التجاري الكويتي برعاية اليوم الرياضي الذي نظمته مدرسة الخليج الإنجليزية.



وجاءت هذه الرعاية في إطار حرص البنك على التواصل مع كل الفعاليات المجتمعية وعلى توطيد العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والتربوية التي تهتم بالأنشطة الرياضية والمجتمعية، كما جاءت مواكبة لسياسة البنك التي تهدف إلى دعم المؤسسات المختلفة والفعاليات الرياضية والاجتماعية والإنسانية، لما لذلك من أثر إيجابي على جميع أفراد المجتمع.



وفي هذا السياق، قالت مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك نورا كايد: يسرنا في البنك التجاري أن نكون أحد الرعاة لليوم الرياضي الذي ضم الصفين الخامس والسادس من مدرسة الخليج الانجليزية، وكان بمنزلة حدث رياضي هدف إلى التوعية بأهمية ممارسة الرياضة بالنسبة للجميع، مشيرا الى أن التجاري يولي أهمية كبيرة لدعم ورعاية الفعاليات المجتمعية والرياضية، بل ويشجع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة بأنواعها في إطار التوعية بأهمية الرياضة لخلق مجتمع صحي خال من الأمراض، وتعزيز صحة الأطفال البدنية والذهنية وبناء روح التحدي لديهم.