وقّعت ايكيا، العلامة التجارية الرائدة في عالم المفروشات والحياة داخل المنزل، مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين «KSH» وهي منظمة غير ربحية، مذكرة تفاهم من أجل التعاون في توفير فرص عمل للطلاب التابعين للجمعية.



وبهذه المناسبة، أقيم حفل خاص في المقر الرئيسي لـ«KSH» بمنطقة الصباحية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين سبيكة سعد الجاسر وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام براء الجناعي، والرئيس التنفيذي لـ «ايكيا» الكويت والأردن والمغرب مارينو ماغانتو، إلى جانب عدد من الضيوف يتقدمهم عوائل الموظفين الجدد لدى ايكيا التابعين للجمعية، بالإضافة إلى فريق إدارة ايكيا. وخلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد على هامش الحفل، ألقى براء الجناعي كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا على أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها KSH مع ايكيا، وضرورة وأهمية دور مثل هذه المبادرات في تنمية المجتمع الكويتي. وأضاف الجناعي: نرحب بمبادرة ايكيا في توظيف أبنائنا ذوي الإعاقة التي بدأت من ايكيا ذا ويرهاوس، ونشكر جهودهم المتميزة في توفير عقود عمل دائمة لهم تضمن كل حقوقهم ومساواتهم مع باقي أفراد طاقم العمل في ايكيا، كما نقدر تعاون ايكيا المثمر في توفير كل الموارد والاحتياجات التي تسهل عمل أبنائنا وتضمن راحتهم في بيئة عمل داعمة، ودعما لهذه المبادرة الطيبة ولتحقيق أفضل النتائج حرصت الجمعية على توفير كل الخبرات والتدريب اللازم من قبل الطاقم التعليمي والتأهيلي للمتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة وطاقم العمل المسؤول عنهم في ايكيا وذلك لضمان انتقال سلس إلى بيئة العمل وتعاون مثمر بين الطرفين.



وتابع: رسالة KSH هي تعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة إيفاء لحقوقهم، وإبرازا لقدراتهم، وتحقيقا لذواتهم، وتعزيزا لاستقلاليتهم كل بقدر إمكانياته، من خلال برامج ومشاريع وخدمات نوعية لهم ولذويهم والمعنيين بهم، وفق الأطر والنظم الحاكمة، ونحن من خلال توقيعنا مذكرة التفاهم مع ايكيا نسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أفراد المجتمع وتمكينهم ليسهموا في الإنتاج والتنمية في الكويت.



بدوره، قال ماغانتو: نحن في ايكيا نؤمن بأننا معا نستطيع أن نحدث تأثيرا إيجابيا مستداما على حياة الناس، كما ان توقيعنا لمذكرة التفاهم مع KSH يأتي من إيماننا والتزامنا الطويل الأمد بضرورة منح فرص عمل متساوية وعادلة للجميع.



خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم المشتركة احتفلت ايكيا وKSH بالموظفين الجدد وتخرجهم في برنامج التدريب الإعدادي على نوع الوظيفة التي ستناط بهم.



وتابع ماغانتو: نحن في ايكيا نؤمن بالشمول والتنوع والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، وهذا ما يجعل بيئة العمل لدينا بمثابة بيت للجميع، فنعمل بجهد ونشاط من أجل أن يكون جميع موظفينا موضع ترحيب من دون أي تمييز، ونحرص على أن تكون بيئة العمل مريحة وآمنة للجميع، وأن يكون جميع الموظفين على طبيعتهم ويتمتعوا بحرية الرأي والتعبير، وتشكل مذكرة التفاهم مع KSH إنجازا مهما بالنسبة لنا لتأكيد التزامنا تجاه الكويت.