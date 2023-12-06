وليد خالد مندني: البنك حقق طفرة بتجربة العميل وقطع شوطاً طويلاً بالتحول الرقمي

سنواصل تطوير خدماتنا وطرح منتجات تنافسية تلبي طموحات العملاء واحتياجاتهم

سلمى الحجاج: سعداء بأداء موظفينا وحريصون على تدريب وتطوير كوادرنا البشرية

روح الترابط والتواصل بين موظفينا تُجسد قيم بنك الخليج وبيئة العمل المميزة لدينا



عقد بنك الخليج الحفل السنوي لموظفيه، والذي شهد تخريج الدفعة الثامنة ضمن برنامج «أجيال»، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني ومسؤولي الإدارة التنفيذية في البنك.



وفي هذا السياق، أعرب وليد خالد مندني عن شكره لموظفي البنك في مختلف الإدارات، على ما بذلوه من جهود طوال العام، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء البنك بشكل عام، وتوج بإطلاق البنك لذراعه الاستثمارية الخليج كابيتال للاستثمار «انفست جي بي»، مشيرا إلى أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت جاءت بفضل تضافر الجهود ما بين الإدارات المختلفة في البنك



وعبر مندني عن فخره بالطفرة التي حققها بنك الخليج في تجربة العميل، من خلال توفير خدمات متميزة تلبي طموحات العملاء وتتجاوز توقعاتهم، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تطوير خدماته وطرح المزيد من المنتجات التنافسية.



وقال إن البنك يضع العميل في مقدمة أولوياته وقراراته، مضيفا: «قطعنا شوطا طويلا في رحلة التحول الرقمي، والطموح كبير لتحقيق المزيد، حيث تم إطلاق تطبيق البنك الجديد على الهواتف الذكية وتحديث وتطوير الفروع وأجهزة السحب الآلي.



وأشار إلى أن تطوير وتمكين الشباب جزء أساسي من إستراتيجية البنك، ونعول كثيرا على برنامج أجيال في تدريب وتطوير الكوادر الشبابية.



بيئة العمل



من جانبها، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمي الحجاج: «سعداء بالإنجازات الكثيرة التي حققها موظفونا هذا العام، ونفتخر أكثر بروح الترابط والتواصل بين الموظفين، ضمن عائلة بنك الخليج، والتي تجسد قيم البنك وبيئة العمل المميزة لدينا».



وأضافت: «كفريق واحد، نحن ملتزمون بمساعدة بعضنا البعض في توفير الأدوات والفرص التي تسهم في تحسين وتطوير كوادرنا، من خلال التدريب المستمر، سواء عبر برنامج أجيال للموظفين حديثي التخرج، أو بالتعاون من أفضل وأرقي الجامعات والمعاهد التدريبية على مستوى العالم».



جلسة نقاشية



وعلى صعيد متصل، شهد الحفل تنظيم جلسة نقاشية أدارتها مدير عام الموارد البشرية سلمى الحجاج وبمشاركة مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد القطان ومدير الخدمات المصرفية للشركات فيصل العدساني ومدير عام الخدمات المساندة للعملاء منى منصور ومدير عام



تكنولوجيا المعلومات شهزاد انجوم.



وتناولت الجلسة التطورات الكبيرة التي شهدها البنك العام الحالي رحلة التحول الرقمي التي تستهدف ترسيخ مكانة الخليج كبنك للمستقبل، حيث استعرضت كل إدارة المراحل التي تم إنجازها والعمل



عليها. وتطرقت الجلسة إلى إنجازات البنك في مجال الاستدامة بمختلف مستوياتها البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤكدة التزام البنك بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة البيئية في عملات تطوير الفروع الجاري تنفيذها.



يذكر أن برنامج «أجيال» التدريبي يستقطب حديثي التعيين في البنك، والذين لم تتجاوز خبرتهم 5 سنوات، وذلك لصقل مهاراتهم ومساعدتهم على تطوير وتوسيع نطاق النمو والتطور على المستويين المهني والشخصي.



وكان البنك ضمن جهوده المتواصلة لتطوير وتعزيز قدرات موظفيه، قد أطلق النسخة التاسعة من برنامج «أجيال» في سبتمبر، بانضمام دفعة جديدة من المتدربين حديثي التعيين في البنك، وذلك بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في الكويت.



بيئة عمل شاملة



تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.