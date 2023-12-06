أصدرت فرنسا مرسوما يقضي بتجميد أصول زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى التي فاجأت إسرائيل في 7 أكتوبر، على أراضيها لمدة ستة أشهر بحسب مرسوم نشر أمس في الجريدة الرسمية.



وينص المرسوم الصادر في 30 نوفمبر والذي دخل حيز التنفيذ أمس على أن «الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها السيد يحيى السنوار (...) تخضع لتجميد أصول».



وفي نوفمبر الماضي، دعت سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون أوروبا لورانس بون إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسؤولي حماس، خصوصا عقوبات مالية قد تأخذ شكل تجميد للأصول.



وفي مرسوم مماثل مؤرخ في 13 نوفمبر، أعلنت باريس أنها ستجمد لمدة ستة أشهر أصول محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس والمدرج على القائمة الأميركية لـ «الإرهابيين الدوليين» المطلوبين منذ العام 2015.



من جهتها، فرضت لندن أيضا عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر، على ستة أفراد هم أربعة من قادة حماس واثنان متهمان بتمويل الحركة، بينهم محمد الضيف ويحيى السنوار.