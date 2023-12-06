عبدالحميد الخطيب



يتواجد النجم القدير داود حسين هذه الفترة في تونس للمشاركة ضيفا في الدورة الـ24 لمهرجان «أيام قرطاج المسرحية» والذي انطلق السبت الماضي - دون أي مظاهر احتفالية نظرا للحرب المأساوية التي تشهدها غزة بفلسطين- ويستمر حتى 10 الجاري تحت شعار «40 سنة بالمسرح نحيا».



ومن المقرر أن يكرم بوحسين في حفل الختام بجانب عدد من الأسماء البارزة في مجال المسرح بالوطن العربي والعالم، وفي هذا الصدد أعرب النجم القدير في تصريحات له عن أمله في إيصال صوت الحق الفلسطيني من خلال هذا المهرجان الذي يحمل طابع العالمية.



إلى ذلك، تنافس الكويت في مسابقات «أيام قرطاج» بمسرحية «صمت» للمؤلف والمخرج سليمان البسام، والذي يقدم من خلالها نصا عن تفجير مرفأ بيروت، ومقاربة لأشكال المقاومة في وجه العنف والتضليل الإعلامي، مسلطا الضوء على الإنسان الذي يختار الصمت المطلق كشكل سيادي للتعبير.



ويتكون فريق عمل المسرحية من مجموعة عناصر من أوروبا والعالم العربي، منهم: الممثلة السورية - الفرنسية حلا عمران، وأعضاء فريق التنين «Two or The Dragon» الموسيقيين: علي حوت وعبدالرضا قبيسي من لبنان، والسينوغراف الفرنسي الشهير: إيريك سواييه.