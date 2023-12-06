أعرب الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، عن أمله في التتويج بجميع الألقاب الممكنة سواء مع منتخب بلاده أو فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.



وتوج بيلينغهام بجائزتي «الفتى الذهبي» لعام 2023 و«الفتى الذهبي ويب» للعام الحالي أيضا، التي تقدمها صحيفة توتوسبورت الإيطالية لأفضل لاعب تحت 21 سنة في أوروبا.



وأبدى بيلينغهام سعادته في الحفل الذي أقيم بمدينة تورينو الإيطالية، حيث قال «يجب أن يكون لدي أهداف كبيرة وأن أفوز بكل شيء إن أمكن».



وأضاف بيلينغهام في تصريحاته التي نقلها موقع ريال مدريد الالكتروني الرسمي «أستمتع بالفوز مع منتخب إنجلترا ومع الريال. هناك ضغوط كبيرة وأنا سعيد للغاية بتمثيل منتخبي وفريقي».



وتابع بيلينغهام في نهاية حديثه «سأبذل قصارى جهدي للفوز بالجوائز مع المنتخب الإنجليزي ومع ريال مدريد».



وفاز لاعب الفريق الملكي في التصويت الذي شارك فيه 50 صحافيا رياضيا بين قائمة مكونة من 25 مرشحا، ضمت أيضا زميله التركي أردا غولر.



إلى جانب ذلك، كان بيلينغهام الأكثر تصويتا من قبل المستخدمين على موقع الصحيفة الإيطالية.



وكان بيلينغهام فاز بجائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 سنة في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية في 30 أكتوبر الماضي.