احتفلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، باليوم الدولي للمتطوعين الموافق الخامس من ديسمبر، وهو اليوم الذي حددته المنظمة الدولية للاحتفال بهذا الامر على مستوى دول العالم، هو تقليد معمول به منذ عام 1985. ويهدف الاحتفال إلى شكر كل المتطوعين على مستوى العالم وتقديرهم، بجانب زيادة وعي الجميع بمجهوداتهم التي يقومون بها طوال العام، والعمل على حثهم على ضرورة المشاركة في التطوع مثلهم، ومساعدة كل المحتاجين، وجاء احتفال هذا العام تحت شعار «قوة العمل الجماعي».



وفي بيان عبر موقعها، قالت الأمم المتحدة: «لو يتطوع كل الناس، لكان العالم مكانا أفضل. تخيلوا أن يتطوع أكثر من ثمانية مليارات منا. إمكانات لا حدود لها للتنمية المستدامة، الغذاء والتعليم للجميع، والبيئة النظيفة والصحة الجيدة، والمجتمعات الشاملة والمسالمة، وكثير غيرها».



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «في هذا اليوم المهم، دعونا نعيد الالتزام بضمان أن يتمكن جميع الناس من بذل طاقاتهم لصياغة مستقبل أفضل لجميع الناس وللكوكب الذي نتشارك فيه».