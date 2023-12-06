يحيى حميدان



وضعت أزمة الملاعب التي تعيشها أنديتنا دوري الشباب (تحت 21 سنة) لكرة القدم في مأزق بسبب خضوع بعض الملاعب للصيانة أو اعتذار بعض الأندية عن استضافة مباريات هذه المسابقة بسبب الضغط الشديد في التدريبات اليومية أو مباريات فئة السن العام.



وحدد اتحاد الكرة في البداية إقامة دوري الشباب بنظام القسمين لزيادة عدد المباريات، إلا أن النية تتجه حاليا للاكتفاء بقسم واحد فقط لتحديد هوية بطل المسابقة. وفضل الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة المدرب البرتغالي إيميليو بيكسي استمرار إقامة نظام القسمين لدوري الشباب في البداية كون أغلب اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب الأولمبي يشاركون في هذه المسابقة، بيد أن «أزمة الملاعب» أجبرته على التفكير في تعويض هذا الأمر بإطالة أمد المعسكرات الخارجية خلال التوقفات المقبلة بأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا (تحت 23 سنة) المقررة إقامتها في قطر خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو المقبلين، علما أن هذه البطولة مؤهلة إلى مسابقة كرة القدم في «أولمبياد باريس 2024»، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق أمام ممثل الاتحاد الأفريقي.