تستضيف صالة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ منافسات دوري بنك وربة لكرة الصالات بنات ضمن دورة الإلعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة 6 مؤسسات تعليمية تم تقسيمها على مجموعتين، حيث تلتقي جامعة الكويت مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الخامسة مساء ضمن المجموعة A فيما يحصل فريق الجامعة الأمريكية في الكويت على راحة، وفي السادسة مساء تتقابل الجامعة الأسترالية في الكويت مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ضمن المجموعة B بينما يحصل فريق جامعة الخليج على راحة.



وقد أكد عضو اللجنة الفنية لدوري بنك وربة وليد نصار أن اللجنة الفنية وضعت جدول المنافسات بما يتناسب مع الفرق المشاركة، حيث ستقام خلال منافسات دوري الصالات للبنات من 12 مباراة طبقا للنظام المعتمد، وسيخوض أصحاب المركزين الثاني والثالث منافسات الدور ربع نهائي بمواجهة ثاني المجموعة A مع ثالث B وبالعكس ومن بعدها يتأهل الفائزان لقبل النهائي لمواجهة أوائل المجموعتين، مضيفا: سيتم اجراء القرعة بعد تأهل طرفي الدور قبل النهائي من اجل منحة الفرصة لجميع الفرق وستكون هناك عدالة في تحديد طرفي الدور قبل النهائي. وبين أن اللجنة الفنية اعتمدت أهلية وأشار إلى أن اللجنة العليا برئاسة رئيس الاتحاد فيصل المقصيد وفرت كل الأمور لإنجاح دوري وربة لكرة الصالات للبنات في النسخة الثالثة بعدما شهدت النسخة الثانية منافسات قوية بين الفرق المشاركة.