يعقوب العوضي



انتقلت تدريبات منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى صالة نادي الكويت بعد تعثر إقامة التدريبات اليومية في صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، حيث يستعد الأزرق للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها في البحرين يناير المقبل. ويركز الجهاز الفني بقيادة المدرب سعيد حجازي ومساعد المدرب محمد مسعودان على الجوانب البدنية والفنية وتنظيم التدريبات على فترتين وتقسيم اللاعبين على الجهتين الفنية والبدنية.



من جانب آخر، يعمل الاتحاد على حل مشكلة مقر التدريبات، حيث كان الحل المؤقت في البداية بإقامة التدريبات على صالة الاتحاد في مركز الشهيد بالدعية، إلا أن الحاجة لإقامة فترتين تدريبيتين صباحية ومسائية دعت إلى إيجاد مقر تدريبات جديد، وما زاد من صعوبة إقامة التدريبات وجود المنافسات المحلية للمراحل السنية: أشبال، وناشئين، وبراعم وشباب على ملعبي مركز الاتحاد في الدعية، إذ كانت التدريبات تقام في الـ 9 مساء على فترة واحدة يوميا، ومع اقتراب موعد انطلاق التصفيات الآسيوية باتت الضرورة ملحة لمضاعفة حصص التدريبات.