الفريق سيعقد اجتماعات دورية في مبنى المحافظة للوقوف على المشكلات وإعداد التقارير اللازمة



أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر على أهمية متابعة أعمال الجهات الحكومية ورصد أوجه الخلل في مناطق المحافظة.



وقال الأصفر انه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتفعيلا لأحكام المرسوم 21 لعام 1992 بشأن نظام المحافظات والدور الحيوي لها في تنفيذ خطط الحكومة بما يخدم المواطنين والمواطنات، تم تشكيل فريق عمل لمحافظة حولي والذي سيعقد اجتماعات دورية في مبنى المحافظة للوقوف على كل المشاكل وإعداد التقارير اللازمة للجهات المختصة.



وأضاف: تم تقديم عدد من المرشحين لتمثيل جهاتهم الحكومية في فريق محافظة حولي والذي تضمن ممثلين من وزارت الداخلية، والكهرباء والأشغال العامة، والبلدية والهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. ولفت إلى أن هذه الخطوة تهدف لطرح ومناقشة الملاحظات الواردة بتقارير الجهات ورصد أي من أوجه القصور في مناطق المحافظة وعمل تقارير نصف شهرية بكل الموضوعات المطروحة في الاجتماعات وتقديمها لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.