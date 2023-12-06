القاهرة ـ هالة عمران



أشار د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.



جاء ذلك خلال أجتماع مدبولي مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء بكر الشربيني، ممثلا عن إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، واللواء شريف بدوي، ممثلا عن قطاع أمن المنافذ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.



ولفت مدبولي إلى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف شديد الأهمية، مشيرا إلى انه أصدر ـ في شهر أغسطس 2022 ـ قرارا بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية، والذي نص على إنشاء «نافذة رقمية» موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل ـ من خلال قطاع النقل البحري ـ إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.



من جانبه، أشار وزير النقل كامل الوزير، إلى أنه تم إنشاء «النافذة الرقمية» التي يتم تشغيلها وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها من قبل قطاع النقل البحري، مضيفا أن هذه النافذة بها موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من يمثله ـ الوكيل الملاحي ـ إنشاء حساب على النافذة وإدخال بيانات اليخت والركاب والطاقم والوثائق المطلوبة ليتم إرسالها إلكترونيا للجهات المعنية بإنهاء الإجراءات.