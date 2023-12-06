أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتكثيف الجهود لتعزيز دوره في الحماية من الهجمات السيبرانية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به د.الحسيني لـ «كونا» على هامش مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي العربي للأمن السيبراني في مملكة البحرين.



ولفت د.الحسيني إلى أن تسليط الضوء في الحلقة النقاشية التي شارك بها وكانت بعنوان «تمكين وتطوير القدرات والمهارات في مجال الأمن السيبراني» على الاستثمار في رأس المال البشري يأتي من منطلق أهمية تعزيز دوره في الحماية من الهجمات السيبرانية، خاصة أنه كما هو معروف يعتبر الحلقة الأضعف في سلسة ومنظومة الحماية من هذه الاختراقات.



وشدد على ضرورة الاستثمار وتطوير وتوعية وتمكين العنصر البشري والعمل على زيادة مستوى الوعي لديه، لاسيما في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يواجهها العالم الرقمي.



ولفت د.الحسيني إلى أن برنامج المؤتمر تناول سبل الاستخدام الامثل للذكاء الاصطناعي في مجال تطوير وخدمة الأمن السيبراني.



واستعرض جهود الكويت ممثلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني لتطوير وتمكين المهارات في مجال الأمن السيبراني بالقطاع الحكومي.



وأشاد بتنظيم مملكة البحرين لهذه الفعالية المهمة التي شهدت تجمعا لقادة الامن السيبراني في المنطقة والخبراء والشركات العالمية، وأتاحت الفرصة للمسؤولين والخبراء لمناقشة أهم المبادرات والمشاريع المعنية بالأمن السيبراني.



وكان وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله افتتح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني الذي يعتبر حدثا عالميا بارزا ومنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والوعي بالأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتأمين العالم الرقمي.