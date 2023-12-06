قالت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي إن القيادة الاستراتيجية هي حجر الزاوية في قيادة الابتكار داخل المنظمات، لافتة الى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز التحسين المستمر لتحويل التحديات إلى فرص من خلال تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وقال رئيسة مبادرة ابتكار الشيخة نبيلة سلمان الصباح في بيان صحافي عقب تمثيلها مبرة السعد في منتدى الابتكار ونقل التكنولوجيا بنسخته الثالثة الذي انعقد مؤخرا في الشارقة، ان دور القائد الاستراتيجي في المجلات العلمية لا يقتصر على استشراف المستقبل فحسب وانما يغذي ثقافة الابتكار ويحث الفرق على التفكير فيما وراء المعايير.



وأشارت الى أنها استعرضت رؤية (ابتكار) كمتحدث رئيسي في المنتدى لافتة الى انها تتعمق في التحسين المستمر وضمان الملاءمة والاستجابة لتحديات الاستدامة الناشئة وفرص الابتكار، لافتة الى أن التعاون مع قادة الصناعة والأوساط الأكاديمية والمنظمات أمر محوري لخلق عالم يزدهر فيه الابتكار مما يجعل كل فكرة مؤثرة في عالم سريع الخطى تحدد فيه التكنولوجيا حاضرنا.



وقالت الشيخة نبيلة الصباح إن (ابتكار) تعترف بالدور الحاسم الذي تلعبه التكنولوجيا في التقدم المجتمعي وإعداد الجيل المقبل لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا، لافتة الى انه مع ظهور الاختراقات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والاستدامة، أصبح تبني هذه التطورات أمرا بالغ الأهمية لتحسين المجتمع.



وأكدت أن (مبرة السعد) تعمل على تطوير نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وتعزيز التعلم مدى الحياة من خلال مشاريعها المتنوعة لإيمانها بالحاجة إلى التكيف المستمر للمهارات في التعامل مع تعقيدات العالم الحديث.



وأشارت الى أن الكويت التي تحتل حاليا المركز الـ72 على مؤشر الابتكار العالمي يمكنها أن تصعد من خلال إعطاء الأولوية للبحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة ودعم الابتكار الأخضر، لافتة الى أن تعزيز الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعة وتحسين القواعد التنظيمية ورعاية ثقافة تتمحور حول الإبداع الذي يشكل أهمية بالغة.



وأكدت الشيخة نبيلة الصباح أن (مبرة السعد) تقوم بمواءمة مبادراتها مع الاتجاهات العالمية بهدف تعزيز مكانة الكويت العالمية والمساهمة في رحلة الابتكار الخاصة بها، مشيرة الى أن الشراكات مع الجهات ذات العلاقة هي الخيوط التي تنسج خطوات النجاح لها.



وشددت على أن اتفاقات التعاون سواء مع المنظمات الدولية أو الهيئات الحكومية أو قادة الصناعة جزء لا يتجزأ من رؤية الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح رئيسة المبرة بهدف تحقيق الشمولية والتواصل بين جميع القطاعات مع التزام متجدد ببناء الجسور وتشكيل التحالفات وخلق عالم لا يعرف فيه الابتكار حدودا.



ونوهت بأهمية المنتدى في تسليط الضوء على بعض الاتجاهات الرئيسية في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا وفرص الاستثمار ودور المؤسسات التعليمية في نقل التكنولوجيا وتضافر السياسات الحكومية وأهمية الملكية الفكرية في ضمان نجاح نقل التكنولوجيا وتطوير مشاريعها المبتكرة.